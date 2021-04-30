Диетические обеды с доставкой в офис

Работающим людям довольно трудно обеспечивать себе диетическими обедами. Ведь необходимо составить сбалансированное меню на неделю и при этом учесть свои вкусовые предпочтения, закупить продукты и ежедневно готовить.

Работающим людям довольно трудно обеспечивать себе диетическими обедами. Ведь необходимо составить сбалансированное меню на неделю и при этом учесть свои вкусовые предпочтения, закупить продукты и ежедневно готовить. Оптимальное решение ‑ заказать готовые диетические обеды в офис от проверенного производителя.

Компания Gama Fresh Sandwiches занимается приготовлением обедов, в том числе диетических, и доставкой их в офисы Киева. Выбрать и заказать диетические обеды можно здесь https://gamabc.com.ua/. Вы будете точно по расписанию получать вкусную и разнообразную диетическую пищу.

Особенности диетического питания

Доставка диетических обедов понадобится следующим категориям сотрудников офисов:

имеющим заболевания органов желудочно-кишечного тракта и других органов;

соблюдающим диету по состоянию здоровья, например диабетикам;

проходящим восстановление после оперативного лечения;

желающим сбросить лишний вес;

сторонникам здорового образа жизни.

Многие считают, что диетическая еда пресная и невкусная. На самом деле это один из мифов. Если вы закажите готовые диетические обеды от компании Gama Fresh Sandwiches, убедитесь, что здоровая пища не только полезная для организма, но имеет яркий и насыщенный вкус.

Плюсы заказа диетических обедов от Gama Fresh Sandwiches

Компания Gama Fresh Sandwiches – известный в Украине бренд, который занимается приготовлением и доставкой готовой пищи нового поколения. Все обеды, включая диетические, готовятся на предприятии, специализирующемся на изготовлении продуктов питания еще с 2004 года.

Для приготовления диетических блюд компания использует только свежие качественные натуральные продукты. Полностью исключено использование продуктов с ГМО, консервантов и красителей. Диетические блюда готовятся по технологиям здорового питания – запекание, тушение, паровая обработка и гриль. Ассортимент готовых диетических обедов представлен здесь https://gamabc.com.ua/.

Все блюда расфасовываются в одноразовые многослойные лотки, пригодные для разогрева в микроволновой печи или на пару. Для повышения безопасности доставки обедов в офисы лотки вкладываются в специальные картонные коробки.

На картонной упаковке блюда указывается следующая информация:

вес;

количество белков, жиров и углеводов;

калорийность;

полный состав;

срок годности.

С каждым годом ассортимент продукции Gama Fresh Sandwiches расширяется, но главным приоритетом неизменно остается качество. Такой подход позволил компании заслужить признание потребителей, войти в число лидеров украинского рынка готовой еды и уверенно удерживать свои позиции.

Закажите в офис готовые диетические обеды от Gama Fresh Sandwiches и сами в этом убедитесь!