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У Білій Церкві та Шкарівці розширюватимуть кладовища

  • Четвер, квіт. 29 2021
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Земельна ділянка під кладовище у Шкарівці Земельна ділянка під кладовище у Шкарівці

29 квітня на 12 сесії БМР депутати ухвалили два рішення щодо розширення кладовищ.

Зокрема, вирішили викупи земельну дiлянку, яка перебуває у власності фізичної особи Москаленка Сергія Іванович для розширення території Білоцерківського міського кладовища «Новокиївське 2» по вул. Автовокзальна. Площа ділянки – 2, 84 га. Вартість земельної ділянки буде визначатися після того, як власник погодиться почати перемовини щодо її продажу.

Також депутати підтримали рішення про виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення, експлуатації та обслуговування кладовища за адресою: вул. Чкалова, с. Шкарівка. Площа ділянки – 4, 3 га. Ділянка відноситься до земель запасу.

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Опубліковано в Громада

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