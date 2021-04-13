Інтернет-магазин LeBoutique – широкий вибір брендового та недорого одягу

Кожен з нас мріє на весняно-літній сезон оновити свій гардероб. І хоче зробити це швидко, зручно і вигідно. При цьому придбавши якісний та недорогий одяг. Для досягнення своєї цілі найкраще скористатися послугами інтернет-магазину LeBoutique, який пропонує широкий вибір брендового та недорого одягу за доступними цінами.

LeBoutique – ваш квиток у світ моди

На сайті до вашої уваги широкий вибір якісних товарів від відомих виробників, який представлений в таких рубриках:

- Жінкам

- Чоловікам

- Дітям

- Дім

- Одяг

- Взуття

- Аксесуари

- Краса і здоров’я

- Бренди

- Акції

На сайті регулярно проводять акції, які передбачають знижки на той чи інший товар. А якщо ви підпишетеся на поштову розсилку, то будете отримувати інформацію про поточні акції та пропозиції. Зокрема, учасники клубу LeBoutique щодня отримують пропозиції щодо купівлі стильного одягу зі знижкою до 80%.

Також інтернет – магазин проводить регулярний розпродаж одягу. Для того, аби стильно і недорого одягтися, достатньо зайти на сайті в розділ «Розпродажі». Варто звернути увагу й на стоковий одяг. Стоки – це залишки колекцій минулих сезонів, які не були розпродані. Водночас одяг є якісним з хороших тканин. LeBoutique пропоную вам придбати якісний стоковий одяг від відомих виробників за найнижчими цінами.

Товар доставлять у будь-який населений пункт України

Замовлений товар ви можете отримати у будь-якому куточку України, скориставшись послугами «Нової пошти» чи «Укрпошти». Також можна замовити кур’єрську доставку, яка є не лише в найбільших містах України, а й у всіх обласних центрах, у тому числі в такі міста, як Луцьк, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кропивницький, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці. LeBoutique турбується про те, щоб кожен покупець зміг отримати товар у найбільш зручний для нього спосіб.

Також упродовж 14 днів, якщо товар вам не підійшов, ви можете без проблем повернути його. Вартість доставки залежить від вартості вашого замовлення. Якщо замовляєте товар на суму більше 500 грн, доставка – безкоштовна. Можна також самостійно забрати товар у партнерських точках «Justin», які є в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі.

На сайті інтернет-магазину LeBoutique ви можете подивитися і підібрати собі плаття, блузи, спідниці, костюми, джинсовий одяг, взуття, нижню білизну, аксесуари, товари для спорту, одяг для вагітних жінок тощо.

А якщо ви вирішили зробити подарунок, але не знаєте, що краще купити, придбайте подарунковий електронний сертифікат вартістю від 200 до 2000 грн! І ваші рідні та близькі зможуть самостійно зробити собі будь-яку покупку на їхній смак.