Вигідні акції на суші і роли в м. Біла Церква

Суші і роли можливо замовити в будь-якій точці світу. Ці страви настільки популярні, що практично у всіх містах можливо оформити доставку додрму або придбати товар в супермаркеті. Суші в місті Біла Церква допоможуть познайомитися зі стравами традиційної японської кухні.

Акції в мережі СУШИWOK

Мережа надає велику кількість страв і напоїв з японської кухні. На сети завжди діють значні знижки. Наприклад, більше двох кілограм ролів можливо придбати всього за 800 гривень, замість 1150.

Доставка можлива по всьому місту Біла Церква. Замовлення можна робити з одинадцятої ранку і до десятої вечора сім днів на тиждень. Мінімальна сума замовлення складає 175 гривень. Вартість доставки 30 гривень, але якщо замовлення вийшов більш ніж на 350 гривень, то платити не доведеться.

Акції та знижки в мережі Суші Майстер

Ресторан Суші Майстер надає цікаві пропозиції. Найчастіше ціни знижені на сети. Наприклад, сет Вовчиця буде коштувати всього 500 гривень, замість 700, і це - за півтора кілограма. Такої кількості цілком вистачить на сім'ю або компанію друзів. До складу входять різні види, тому кожен зможе вибрати те, що йому сподобається.

Також знижки діють і на ланчі. У ланч входить класичний місо суп, удон або рис з куркою і вісім макі з лососем.

На одні страви знижки з'являються, на інші зникають, але завжди є можливість придбати щось за нижчою ціною.

Мережа ресторанів Суші Майстер поширена в усьому світі. Заклади можливо знайти в багатьох містах. Так як ресторани працюють більше п'яти років, то вони встигли завоювати певну репутацію.

Торгова мережа відрізняється великою різноманітністю страв. У ресторані можна замовити не тільки суші і роли, а й інші страви традиційної японської кухні. Це може бути локшина удон, рис з морепродуктами, гедза, мака роли, різні види десертів, включаючи солодку воду, салати з овочів і морепродуктів, рамен з різними видами м'яса, місо суп, суп Том Ян. Окрему увагу варто приділити доповненням і закускам. Ресторан пропонує імбир і васабі, соус унагі, соєвий соус та інші види.

У пісне меню входять страви без м'яса і риби. Це ідеальні страви для веганів і вегетаріанців. До складу страв входять овочі, рис, тофу і локшина.

Ресторан Суші Майстер організовує доставку по місту Біла Церква. Якщо вартість замовлення перевищує двісті гривень, то страви доставлять безкоштовно.

Оплату можливо зробити вже після отримання замовлення, як картою, так і готівкою. При цьому можливо провести оплату картою відразу після оформлення замовлення.

Якщо є бажання прогулятися, то замовлення можна забрати самостійно. Головне, зробити його заздалегідь. Самовивіз здійснюється з десятої ранку до десятої вечора.