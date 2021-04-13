Уряд посилив вимоги для надання житлових субсидій

Отримати житлову субсидію в Україні відтепер буде важче. Кабмін посилив вимоги для їх надання. Хоча прем'єр-міністр Денис Шмигаль у березні доручав профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій.

Отже, 14 квітня Кабмін ухвали такі зміни:

під час призначення житлових субсидій будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;

увагу звертатимуть і на здійснення вартісних одноразових покупок, купівлю іноземної валюти, банківських металів, наявність банківських депозитів, перетин кордону тощо;

скасовується діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які могли нарахувати субсидію в окремих випадках тим, для кого вона не передбачена.

Тобто нинішнім рішенням уряд розширив перелік вимог щодо надання субсидій. Раніше субсидію не призначали, якщо:

площа житла становить: квартири понад 130 кв.м., будинки понад 230 кв.м. Виключення — дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини, прийомні сім’ї, житлові приміщення для осіб з інвалідністю, що пересуваються на візках, забезпечені з бюджету тощо.

витрати домогосподарства або члена родини за рік перед зверненням за субсидією становили понад 50 тисяч гривень на купівлю землі, нерухомості, транспортних засобів, будматеріалів або послуг (крім медичних).

будь-хто зі складу домогосподарства або член родини має у власності транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда і причепа). Одержані безоплатно або на пільгових умовах не враховуються.

у складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи старше 18 років, які отримують зарплату меншу ніж мінімальна (із рядом виключень).

людина не повернула надмірно перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди.

є заборгованість з оплати комунальних послуг у понад 3 місяці або при стягненні аліментів понад 3 місяці (із виключеннями).

Якщо людина через ці вимоги не могла отримати субсидію, її могла призначити спецкомісія при місцевих органах влади. Рішенням від 14 квітня уряд їх ліквідував.