У Білій Церкві оголошені конкурси на міські скульптури

13 квітня 2021 року на засіданні виконкому прийняли рішеня про проведення двох конкурсів на кращий ескізний проєкт скульптури «Повітряна куля» та на кращий ескізний проєкт міні - скульптур. Обидва проєкти є переможцями по Громадському бюджету та будуть реалізовані в Білій Церкві в 2021 році.

Отже, конкурс на скульптуру "Повітряна куля", яка буде розміщена на набережній зоні центрального пляжу річки Рось, пройде з 14.04.2021 року по 30.04.2021 року. Вартість малої архітектурної форми з урахуванням її доставки та встановлення на визначене місце не повинно перевищувати 298 000, 00 грн. Скульптурна композиція на пішохідній частині центрального пляжу має бути діаметром не більше 3,00 м, висота скульптурної композиції - не більше 7,0 м. Рішення журі за результатами конкурсу буде прийнято до 30.04.2021 року.

Конкурс на кращий ескізний проєкт міні-скульптур у місті Біла Церква Білоцерківської міської територіальної громади має пройти з 14 квітня 2021 року по 14 травня 2021 року. Рішення журі за результатами конкурсу буде прийнято до 14.05.2021 року.

Розміщення міні – скульптур пропонується здійснити в центральній частині міста Біла Церква, а саме:

міні-скульптура «Золото Мазепи» - сквер поруч Спасо-Преображенського собору та Микільської церкви;

міні-скульптура «Змієві вали» - сквер поруч Костелу на Замковій горі;

міні-скульптура «Булава Гетьмана» - набережна, район центрального пляжу;

міні-скульптура «Магдебурзьке право» - сквер поруч приміщення районної ради по вул. Ярослава Мудрого;

міні-скульптура «Молот і голка» - початок мосту Дружби зі сторони Заріччя;

міні-скульптура «Театральна маска» - поруч центральної бібліотеки – площа Торгова, 4/27;

міні-скульптура «Американський літак» - поруч приміщення кінотеатру ім. О. Довженка;

міні-скульптура «Скаут Слабченка» - в районі рятувальної станції, сходи із Замкової гори;

міні-скульптура «Бронепотяг Петлюри» - перетин вул. Леся Курбаса та пров. Клубний;

міні-скульптура «Білоцерківський скіф» - в районі Білоцерківського краєзнавчого музею;

міні-скульптура «Метеорит і астероїд» - в районі площі Шевченка;

міні-скульптура «Ключ Ярослава» - студентський сквер перед Білоцерківським Національним аграрним університетом.

Вартість однієї міні-скульптури з урахуванням її доставки та встановлення на визначене місце не повинно перевищувати 25 000 грн. Розмір - в межах 30-50 см.