В Україні можна буде за добу змінити мобільного оператора, залишивши поточний номер

Мінцифри активно підтримувала її впровадження, адже це забезпечить зручний перехід між компаніями та покращить користувацький досвід абонентів.

Послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати із 1 травня 2019 року. За майже 2 роки операторам надійшло близько 200 тис. офіційних звернень, але 40% заявникам відмовили. На заваді стала бюрократизованість процесів. Також важливо, що кожного року мобільних операторів залишають більше 7 млн користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою.

Нова процедура значно полегшить життя абонента, який хоче залишити свій номер телефону, але змінити мобільного оператора:

- Номер перенесуть оперативніше: максимум за 1 день, а не за 3-4.

- Абонент має звернутися до одного – нового оператора, а не до двох, як було раніше. Договір з колишньою компанією розірветься автоматично.

- Користувачі без контракту тепер зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком — реєстрація в попереднього оператора не потрібна.

Міністерство юстиції України 5 квітня зареєструвало зміни, які розробляла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку. Очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами та стимулюватиме до поліпшення якості послуг, які отримують українці.

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