Спалювання сухої рослинності та сміття: розмір штрафів та кримінальна відповідальність

Білоцерківське міськрайонне управління Держпродспоживслужби в Київській області нагадує, що спалювання сухої рослинності та сміття на подвір'ях є надзвичайно шкідливим для здоров'я людей та екологічного стану у населених пунктах.

Відкрите спалювання вивільняє у навколишнє середовище маленькі часточки твердих згорілих речовин, в яких містяться отруйні подразнюючі речовини та канцерогенні компоненти.

На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також вивільняються у повітря при згорянні рослинності.

Ці забруднення впливають на органи дихання, сприяючи виникненню респіраторних захворювань, катарів верхніх дихальних шляхів, ларингіту, ларинготрахеїту, фарингіту, бронхіту, пневмонії.

Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, зростає загроза лісових пожеж і загоряння житлових будинків, погіршується видимість на дорогах, збільшується кількість ДТП.

Дихати димом з дня на день мало кому приємно, тому єдиний вихід – не палити суху рослинність і сміття та підвищувати свідомість населення щодо шкідливості диму. Кожен з нас має законне право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, що гарантує стаття 50 Конституції України.

Будьте свідомими громадянами - дбайте про довкілля та своє здоров'я!

Білоцерківське міськрайонне управління

Головного управління Держпродспоживслужби

в Київській області

Штрафи і позбавлення волі

13 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу», яким зокрема внесено зміни до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Відтепер штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає:

- для громадян: від 90 до 270 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1530 – 4590 грн.);

- для посадових осіб: від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4590 – 15300 грн.).

Штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає:

- для громадян: від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4590 – 15300 грн.);

- для посадових осіб: від 630 до 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (10710 – 30600 грн.).

Відповідно до статті 77-1 КУпАП штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, складає:

- для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн.);

- для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн.).

Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, складає:

- для громадян: 360-720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6120 – 12240 грн.);

- для посадових осіб: 1260 – 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (21420 – 30600 грн.).

Кримінальна відповідальність: можна потратити за грати до 10 років

Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються:

штрафом від 5400 до 9000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (91800 до 153000 грн.);

або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років;

або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються: