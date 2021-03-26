Телефон "гарячої лінії" з попередження домашнього насильства у Білій Церкві

Проблема домашнього насильства не нова для нашого суспільства, але сукупність додаткових факторів, як то різка зміна звичного ритму життя з тривалою самоізоляцією та дефіцитом спілкування, постійний страх захворіти, втратити засоби до існування в період карантинних обмежень максимально загострили ситуацією. Крім цього, дистанційне навчання та віддалений режим роботи для багатьох створили не лише матеріально-технічні незручності, а й спровокували надмірне психо-емоційне напруження і, як наслідок, значне підвищення конфліктності в родинах.

Враховуючи це, саме зараз Білоцерківський міський центр соціальних служб пропонує максимально швидкий та доступний спосіб отримати професійну психологічну підтримку в ситуації домашнього насильства просто зробивши телефонний дзвінок за номером 0-800-501-686. Телефон працює з 8.00. до 17.00. від понеділка до четверга та з 8.00. до 15.45. в п’ятницю. Консультації конфіденційні. Дзвінки безкоштовні з усіх телефонів.

Телефон психологічної підтримки запрацював в м. Б.Церква з листопада минулого року. Основна мета такого започаткування – вчасно надати професійну емоційну підтримку тим, хто потерпає від домашнього насильства, мотивуючи від першого кроку в подоланні проблеми до більш рішучих дій у захисті власної безпеки та гідності.