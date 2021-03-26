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Управління соціального захисту населення просить звертатися по телефону чи поштою

  • Понеділок, квіт. 05 2021
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Управління соціального захисту населення просить звертатися по телефону чи поштою

На виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 31 березня 2021 року №216 «Про запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів в управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради», з метою запобігання поширенню випадків захворювання на COVID-19, управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради інформує про припущення прийому громадян з 31 березня 2021 року по 14 квітня 2021 року.

Наполегливо радимо обмежити відвідування управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.

Рекомендуємо питання, які належать до компетенції управління, по можливості вирішувати дистанційно:

– в телефонному режимі: тел. (04563) 5-34-93;

– в телефонному режимі щодо пільг та субсидій: тел. (0456) 39-05-13, 5-45-94;

– направивши письмове звернення поштовим відправленням на адресу управління: вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, м.Біла Церква, 09117;

– поклавши письмове звернення до «Скриньки для прийому кореспонденції управління» на 2-му та 3-му поверхах адмінбудівлі за адресою управління;

– направивши звернення на електронну адресу управління E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

У разі крайньої потреби може бути здійснено прийом громадян в обмеженій зоні прийому громадян в к.301 на 3-му поверсі адмінбудівлі за адресою управління або за місцем проживання громадян в рамках послуги «пересувний прийомно-консультаційний пункт». Запис за тел. (04563) 5-34-93.

Також, інформуємо Вас про розміщення бланків заяв на вебсайті управління http://uszn.org.ua.

Звертаємо увагу, що заповнені заяви, які направляються на електронну адресу управління мають бути засканований або сфотографовані та містити обов’язкові реквізити (дату та особистий підпис заявника).

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Опубліковано в Громада

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