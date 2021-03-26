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Лише 4 категорії пенсіонерів отримуватимуть пенсію вдома з 1 вересня 2021 року

  • П'ятниця, квіт. 02 2021
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Лише 4 категорії пенсіонерів отримуватимуть пенсію вдома з 1 вересня 2021 року
Кабінет Міністрів України схвалив постанову „Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України”. Постановою запроваджується конкурсний механізм відбору надавачів послуг з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. На сьогодні надавачем таких послуг є АТ „Укрпошта” на монопольних умовах.

Передбачено, що тарифи за надання цих послуг визначатимуться у договорах, укладених за результатами конкурсу, і не можуть бути більшими від тарифів на оплату послуг, пов’язаних із виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги, встановлених Урядом. Така норма стимулюватиме в майбутньому зниження вартості доставки пенсій та грошової допомоги. 

Перший конкурс, згідно з Урядовим рішенням, має бути проведений Пенсійним фондом до 1 вересня 2021 року. До проведення конкурсу АТ „Укрпошта” продовжить здійснювати виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.

Також передбачено, що з 1 вересня 2021 року виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім:

-        людей з інвалідністю І групи,

-        осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,

-        осіб, які досягли 80-річного віку,

-        одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.

 Особи з вищезазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через установу, відібрану на конкурсі, або через обраний самостійно банк з числа уповноважених. 

Отримання пенсій та грошових допомог через поточні рахунки в банках надасть можливість одержувачу в будь-який час мати інформацію про фактичні суми перерахованих йому пенсій та грошових допомог, перевіряти їх, мати можливість документально підтвердити перераховані суми за будь-який період у випадках необхідності або спірних ситуаціях. Такий механізм спрятиме прозорості та підконтрольності виплати пенсій та грошових допомог.

Одержувачі, які ще не обрали собі уповноважений банк, зможуть це зробити до 1 вересня 2021 року. У разі, якщо до 1 вересня 2021 року одержувач не визначить для себе уповноважений банк, то рахунок йому (крім осіб з окремих категорій, зазначених вище) буде відкрито в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту. Людина зможе в будь-який момент змінити уповноважений банк за власним бажанням. 

Уповноважені банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та грошових допомог з доставкою додому відповідно до умов договорів. Доставку пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв’язку на договірних засадах.

Оплата послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за фактичним місцем проживання одержувачам з числа людей з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд здійснюватиметься за рахунок коштів Пенсійного фонду України або коштів державного бюджету.

Урядовий портал

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Опубліковано в Громада

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