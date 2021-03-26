Для переважної більшості людей домашнє насильство – це традиційно вкорінена норма, установлена поколіннями. Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства.

Насильство щодо жінок і дівчат негативно впливає на їх репродуктивне здоров’я, внаслідок чого знижується рівень народжуваності та збільшується кількість новонароджених дітей з вадами здоров’я.

COVID-19 безжально змінив життя людей, з’явилися додаткові фактори, які провокують прояви домашнього насильства.

Саме тому Міністерство соціальної політики України розпочинає інформаційну кампанію «Не дай домашньому насильству шанс!»

Діти, які зростають у сім’ях, де відбувається насильство, в майбутньому можуть переносити цей негативний досвід у власне життя.

Багатьом людям здається, що насильство найчастіше відбувається у сім’ях, де зловживають алкоголем чи вживають наркотики, що жертвами насильства стають неосвічені особи. Однак, це не так!

Домашнє насильство має місце в сім’ї незалежно від соціального статусу, релігійних переконань чи етнічного походження.

Мінсоцполітики інформує: якщо ви потребуєте консультації, ще не готові звернутися до поліції з даного питання, то можете зателефонувати на номери «гарячих ліній», де вам нададуть консультації та роз’яснення. А саме: 15-47; 0-800-500-335; 116-123; 0-800-500-225; 116-111; 15-45; 0-800-213-103; 102.