Мінімальний розмір підвищення пенсій у березні - від 100 грн

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області повідомляє, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2021 №127 «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році» проведено індексацію пенсій.

Перерахунок проведено автоматично, за матеріалами пенсійних справ.

Пенсії перераховані із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

В результаті перерахунку мінімальний розмір підвищення склав 100 гривень.

Крім того, для одержувачів пенсій, призначених згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які мають повний страховий стаж (35 років чоловіки та 30 років жінки), розмір пенсійної виплати встановлено не нижче ніж 2 200 гривень.

Перераховані пенсійні виплати жителі Київщини отримають у березні поточного року.