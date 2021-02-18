Не забудьте провести дезінфекцію колодязів навесні

Під час відлиги та весняної повені є реальний ризик підтоплення паводковими водами громадських колодязів та криниць, і як наслідок – є реальна загроза їх забруднення.

Вживання якісної води для пиття є однією з найважливіших запорук збереження здоров’я людини і її довголіття. Але потрібно пам’ятати, що вода може бути одним із факторів передачі небезпечних інфекційних захворювань, в першу чергу кишкових, а також хвороб, спільних для людей і тварин, які передаються мишоподібними гризунами – туляремії, лептоспірозу та інших.

В сільських населених пунктах найбільш поширеним джерелом питного водопостачання є підземні ґрунтові води, які потрапляють до населення найчастіше через шахтні колодязі.

Інфікування ґрунтової води може відбутися як у ґрунтовому потоці, так і в шахтних колодязях при потраплянні до них виділень хворих і бактеріоносіїв різними шляхами, а саме: при просочуванні в ґрунтову воду господарсько-фекальних стічних вод, побутових вод, при потраплянні в колодязі трупів гризунів.

Колодязна вода, що використовується для господарсько-питних потреб, повинна бути епідемічно-безпечною (не містити бактеріального забруднення), не шкідливою за хімічним складом та приємною за органолептичними (смаковими) властивостями.

Дезінфекцію колодязів проводять за епідемічними показаннями: при встановленні бактеріального забруднення води, при виникненні надзвичайних ситуацій (повеней, затопленні територій, в результаті відтаювання снігів, сильних злив), а також з профілактичною метою: очищення та ремонт колодязя, при погіршенні якості води.

Механічна очистка колодязя проводиться один раз на рік.

Знезараження води у колодязях проводиться передбаченими для цих цілей дезінфекційними засобами, дозволеними до застосування Міністерством охорони здоров’я України і які внесено у відповідний державний реєстр дезінфекційних засобів. Дезінфекційні засоби випускаються у вигляді таблеток, що добре розчиняються у воді, а саме: Акватабс, Жавель, Бланідас та інші.

Дотримуйтесь порад фахівців, піклуйтесь про своє здоров’я!

Білоцерківське міськрайонне управління

Головного управління Держпродспоживслужби

в Київській області