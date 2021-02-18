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Громадським організаціям виділили понад 300 тис грн фінансової підтримки

  • Вівторок, лют. 23 2021
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Громадським організаціям виділили понад 300 тис грн фінансової підтримки

23 лютого на засіданні виконкому БМР затвердити протокол робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки 18 громадським організаціям на загальну суму 362 281 грн. Ось перелік цих організацій:

  1. Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України - 24 989 грн
  2. Білоцерківська організація Всеукраїнського обєднання ветеранів - 17 027 грн
  3. БЦ МГО Українська спілка ветеранів Афганістану - 14 235 грн
  4. «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» - 20 329 грн
  5. Білоцерківське міське відділення української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців - 18 221 грн
  6. БЦ МГО Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій - 12 100 грн
  7. БЦ МО ВГО «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» - 10 055 грн
  8. БЦГО «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» - 12 100 грн
  9. Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» - 20 819 грн
  10. Громадська організація «Інвалідів - ліквідаторів Чорнобиля - 18 170 грн
  11. БМГО Всеукраїнської міської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» - 15 400 грн
  12. БМГО «Інвалідів, ветеранів Чорнобиля» - 13 782, 95 грн
  13. ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» - 55 055, 97 грн
  14. ГО «Перший Український батальйон військових капеланів» - 62 956 грн
  15. Білоцерківське добровільне товариство незаконно репресованих - 2000 грн
  16. Міжнародний фонд «Відродження «Чорнобиля» - 15 553 грн
  17. Білоцерківська міська організація товариства Червоного хреста України -23 488 грн
  18. Благодійний фонд «Замкова гора» - 6000 грн

 

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Опубліковано в Громада

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