Громадським організаціям виділили понад 300 тис грн фінансової підтримки

- Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України - 24 989 грн
- Білоцерківська організація Всеукраїнського обєднання ветеранів - 17 027 грн
- БЦ МГО Українська спілка ветеранів Афганістану - 14 235 грн
- «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» - 20 329 грн
- Білоцерківське міське відділення української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців - 18 221 грн
- БЦ МГО Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій - 12 100 грн
- БЦ МО ВГО «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» - 10 055 грн
- БЦГО «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» - 12 100 грн
- Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» - 20 819 грн
- Громадська організація «Інвалідів - ліквідаторів Чорнобиля - 18 170 грн
- БМГО Всеукраїнської міської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» - 15 400 грн
- БМГО «Інвалідів, ветеранів Чорнобиля» - 13 782, 95 грн
- ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» - 55 055, 97 грн
- ГО «Перший Український батальйон військових капеланів» - 62 956 грн
- Білоцерківське добровільне товариство незаконно репресованих - 2000 грн
- Міжнародний фонд «Відродження «Чорнобиля» - 15 553 грн
- Білоцерківська міська організація товариства Червоного хреста України -23 488 грн
- Благодійний фонд «Замкова гора» - 6000 грн