Графік руху автобусного маршруту №6 (С) та №23

Графік руху автобусного маршруту №6 (С) «вул. Сквирське шосе – с. Сидори» (с. Володимирівка – с. Дрозди – с. Мазепинці) № 23 «вул. Ярмаркова – вул. Сквирське шосе»
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20 лютого уже п’ятий рік поспіль українці вшановують пам'ять загиблих земляків під час сутичок
15 лютого «Квартал 95» на чолі зі своїм лідером і водночас кандидатом у президенти Володимиром
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