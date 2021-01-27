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Графік руху автобусного маршруту №6 (С) та №23

  • Середа, лют. 17 2021
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Графік руху автобусного маршруту №6 (С) та №23

Графік руху автобусного маршруту №6 (С) «вул. Сквирське шосе – с. Сидори» (с. Володимирівка – с. Дрозди – с. Мазепинці) № 23 «вул. Ярмаркова – вул. Сквирське шосе»

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Опубліковано в Громада

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