Графік руху маршрутів №19 (Г) та №27
- Середа, лют. 17 2021
- Автор bc-news
Графік руху автобусного маршруту №19 (Г) «вул. Сухоярська («Сфера Авто») – с. Гайок» (с. Терезине – с. Вільна Тарасівка) та № 27 «вул. Ярмаркова – вул. Сухоярська».
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Опубліковано в Громада
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