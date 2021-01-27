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Графік руху маршрутів №19 (Г) та №27

  • Середа, лют. 17 2021
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Графік руху маршрутів №19 (Г) та №27

Графік руху автобусного маршруту №19 (Г) «вул. Сухоярська («Сфера Авто») – с. Гайок» (с. Терезине – с. Вільна Тарасівка) та № 27 «вул. Ярмаркова – вул. Сухоярська».

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Опубліковано в Громада

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