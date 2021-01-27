Продавці в наливайках наражають себе на серйозні штрафи

На засіданні виконкому БМР 9 лютого постало питання, чи може міська влада якось вирішити проблему мешканців по вул. Турчанінова, 5, де цілодобово працює магазин "Червоне і біленьке" та заважає мешканцям будинку спокійно відпочивати у своїх квартирах.

Міський голова Геннадій Дикий традиційно запевнив члена виконкому, що повноваження міської влади у цьому питанні "куценькі". Окрім штрафів, які накладає адмінкомісія за протколами поліції та "Муніципальної варти", нічого більше вдіяти не можуть.

Більш цікавим був виступ заступниці мера Інни Новогребельської, яка зауважила, що така ж точка працює і на Критому ринку. І так само ігнорує всі накладані штрафи. Можливо тому, що накладені вони на продавців магазинів.

"Муніципальною вартою" та поліцією тільки по точці на вул. Турчанінова складено більше 30 протоколів. Адміністративна комісія при виконкомі по кожному протоколу наклала штраф 6800 грн. Але штраф накладається на продавців. Власник мережі знаходиться в м. Маріуполь і до Білої Церкви він не приїздив, на наші звернення не відповідав. Продавці в магазині офіційно не оформлені. На одного продавця припадало по 5-6 протоколів, штраф по яким 6800 грн. Продавці не спроможні були сплатити, ми подавали на виконавчу службу і суми подвоювалися. На Турчанінова і Критому ринку продавцями працювали дочка й мати. Тепер на них висить під 100 тис грн штрафу. Хочу наголосити, що штраф з січня 2021 року збільшився - максимальний сягає 13 800 грн за таку торгівлю", - сказала Інна Новогребельська.

Отже, бажаючим працювати в подібних закладах варто задуматися.

Але утім це не знімає відповідальності з міської влади, яка чомусь не схильна вживати креативних заходів у боротьбі з таким лихом. Адже у житлових будинках, як на Турчанінова, 5, цілком можна змінити напрямок прокладання водогону, каналізації, електроенергії та лишити наливайку без цих благ цивілізації. До того ж можна скористатися досвідом міського голови м. Дніпро Бориса Філатова, який забарикадував гендель бетонними блоками, а навесні 2020 року, коли церкви відмовилися дотримуватися карантину, просто розрив трактором землю біля їх споруд, щоб фізично перегородити шлях вірянам. Також ніхто не заважає міським чиновникам збільшити податок на нерухомість, яка здається в оренду під наливайки. Адже самі підприємці на людському горі дуже креативні. Приміром, під час карантину вони додумалися замаскувати наливайку під продуктовий магазин і з-під поли обслуговувати сурогатом постійних клієнтів. Ось як це відбувається в Маріуполі, такий же магазин є й в Білій Церкві.

Як то кажуть, було б бажання боротися. Проте на прикладі наливайки "Граф" на масиві Леваневського видно, що такого бажання у чиновників катма.