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Маршрут №11 продовжено до фабрики "Модерн"

  • Понеділок, лют. 15 2021
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Маршрут №11 продовжено до фабрики &quot;Модерн&quot;

Рішенням виконкому від 9 лютого 2021 року маршрут №11 продовжено.

Після вул. Таращанська автобуси їздитимуть далі: пров. Росьовий – пров. Конденсаторний - вул. Таращанська - Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»).

Загалом маршрут №11 має такі зупинки: Старокиївське кладовище - Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») Старокиївське кладовище – вул.Сухоярськавул.Льва Толстого- вул.Сквирське шесевул.Ярослава Мудрого – б-р.Михайла Грушевського- вул.Людмили Павличенко – вул.Заярська- вул.Таращанська – вул.Вернадського - вул.Тимірязєва – пров.Росьовий – пров.Конденсаторнийвул.Таращанська - Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)

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Опубліковано в Громада

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