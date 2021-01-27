Маршрут №11 продовжено до фабрики "Модерн"

Після вул. Таращанська автобуси їздитимуть далі: пров. Росьовий – пров. Конденсаторний - вул. Таращанська - Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»).
Загалом маршрут №11 має такі зупинки: Старокиївське кладовище - Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») Старокиївське кладовище – вул.Сухоярськавул.Льва Толстого- вул.Сквирське шесевул.Ярослава Мудрого – б-р.Михайла Грушевського- вул.Людмили Павличенко – вул.Заярська- вул.Таращанська – вул.Вернадського - вул.Тимірязєва – пров.Росьовий – пров.Конденсаторнийвул.Таращанська - Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)