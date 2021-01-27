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Графік руху маршрутів №11С (вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі) та №24 (вул. Ярмаркова - вул. Київська)

  • П'ятниця, лют. 12 2021
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Графік руху маршрутів №11С (вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі) та №24 (вул. Ярмаркова - вул. Київська)

Розпочали свою роботу з 10 лютого 2021 року.

Шановні  пасажири!
з 10 лютого 2021 року розпочинає роботу
автобусний маршрут №11 (С) «вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)»
№24 «вул. Ярмаркова – вул. Київська»

Назва зупинки   Біла Церква – Скребиші (Глушки – Храпачі,)     час   відправлення
вул. Вернадського   6-20   9-10   11-40     15-40   18-00
Районна лікарня   6-24   9-14   11-44     15-44   18-04
Ринок «Південний»   6-25   9-15   11-45     15-45   18-05
Газ. контора   6-27   9-17   11-47     15-47   18-07
Школа №3   6-28   9-18   11-48     15-48   18-08
Магазин «АТБ»   6-29   9-19   11-49     15-49   18-09
Військкомісаріат   6-31   9-21   11-51     15-51   18-11
вул. І. Кожедуба   6-33   9-23   11-53     15-53   18-13
Будмаркет   6-34   9-24   11-54     15-54   18-14
Міська лікарня №1   6-35   9-25   11-55     15-55   18-15
Залізничний вокзал   6-40   9-30   12-00     16-00   18-20
Садовий центр   6-43   9-33   12-03     16-03   18-23
Авторинок   6-44   9-34   12-04     16-04   18-24
П-во «Білоцерківвода»   6-45   9-35   12-05     16-05   18-25
Кладовище «Сухий Яр»   6-47   9-37   12-07     16-07   18-27
вул. Київська   6-52   9-42   12-12     16-12   18-32
  вул. Ярмаркова   6-00     7-30     10-30     13-00   14-20     17-20  
Глушки   (ПРИБУТТЯ)  6-20 7-05 7-50 9-55 10-50 12-25 13-20 14-40 16-25 17-40 18-45
Храпачі 6-30 7-15 8-00 10-05 11-00 12-35 13-30 14-50 16-35 17-50 18-55
Скребиші 6-40 7-25 8-10 10-15 11-10 12-45 13-40 15-00 16-45 18-00 19-05
Скребиші (Храпачі – Глушки) – Біла Церква,  час відправлення
Скребиші   6-50 7-30 8-20 10-30 11-20 13-00 13-40 15-00 16-50 18-00 19-10
Храпачі   7-00 7-40 8-30 10-40 11-30 13-10 13-50 15-10 17-00 18-10 19-20
Глушки   7-10 7-50 8-40 10-50 11-40 13-20 14-00 15-20 17-10 18-20 19-30

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Опубліковано в Громада

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