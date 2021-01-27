Графік руху маршрутів №11С (вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі) та №24 (вул. Ярмаркова - вул. Київська)

Шановні пасажири!
з 10 лютого 2021 року розпочинає роботу
автобусний маршрут №11 (С) «вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)»
№24 «вул. Ярмаркова – вул. Київська»
|Назва зупинки
|Біла Церква – Скребиші (Глушки – Храпачі,) час відправлення
|вул. Вернадського
|6-20
|9-10
|11-40
|15-40
|18-00
|Районна лікарня
|6-24
|9-14
|11-44
|15-44
|18-04
|Ринок «Південний»
|6-25
|9-15
|11-45
|15-45
|18-05
|Газ. контора
|6-27
|9-17
|11-47
|15-47
|18-07
|Школа №3
|6-28
|9-18
|11-48
|15-48
|18-08
|Магазин «АТБ»
|6-29
|9-19
|11-49
|15-49
|18-09
|Військкомісаріат
|6-31
|9-21
|11-51
|15-51
|18-11
|вул. І. Кожедуба
|6-33
|9-23
|11-53
|15-53
|18-13
|Будмаркет
|6-34
|9-24
|11-54
|15-54
|18-14
|Міська лікарня №1
|6-35
|9-25
|11-55
|15-55
|18-15
|Залізничний вокзал
|6-40
|9-30
|12-00
|16-00
|18-20
|Садовий центр
|6-43
|9-33
|12-03
|16-03
|18-23
|Авторинок
|6-44
|9-34
|12-04
|16-04
|18-24
|П-во «Білоцерківвода»
|6-45
|9-35
|12-05
|16-05
|18-25
|Кладовище «Сухий Яр»
|6-47
|9-37
|12-07
|16-07
|18-27
|вул. Київська
|6-52
|9-42
|12-12
|16-12
|18-32
|вул. Ярмаркова
|6-00
|7-30
|10-30
|13-00
|14-20
|17-20
|Глушки (ПРИБУТТЯ)
|6-20
|7-05
|7-50
|9-55
|10-50
|12-25
|13-20
|14-40
|16-25
|17-40
|18-45
|Храпачі
|6-30
|7-15
|8-00
|10-05
|11-00
|12-35
|13-30
|14-50
|16-35
|17-50
|18-55
|Скребиші
|6-40
|7-25
|8-10
|10-15
|11-10
|12-45
|13-40
|15-00
|16-45
|18-00
|19-05
|Скребиші (Храпачі – Глушки) – Біла Церква, час відправлення
|Скребиші
|6-50
|7-30
|8-20
|10-30
|11-20
|13-00
|13-40
|15-00
|16-50
|18-00
|19-10
|Храпачі
|7-00
|7-40
|8-30
|10-40
|11-30
|13-10
|13-50
|15-10
|17-00
|18-10
|19-20
|Глушки
|7-10
|7-50
|8-40
|10-50
|11-40
|13-20
|14-00
|15-20
|17-10
|18-20
|19-30