Для кого з депутатів міськради Рік Бика успішним стане?

12 лютого за східнимм календарем розпочинається Рік Металевого Бика. Загалом у китайському гороскопі є кілька Биків – металевий, земляний, дерев’яний та водяний. Отже, найбільше пощастить в 2021 році саме тим, хто народився у рік Металевого Бика.

Сайт БЦ News пропонує вашій увазі невеличку новорічну аналітику на тему, а хто ж з депутатів Білоцерківської міської ради народилися в рік Бика та зможе досягти найбільших політичних успіхів у "своєму" році.

Отже, символ Бика припадає на такі роки: 1961, 1973, 1985 та 1997. Більш ранніх чи більш пізніх років ми не враховували, оскільки депутати нинішнього скликання родилися саме в цьому часовому проміжку.

Тож, у рік Бика народилися такі депутати:

Ірина Красношапка (фракція «Біла Церква Разом») – 1961 р.н.

Олена Ткач (фракція «Європейська Солідарність») – 1973 р.н.

Павло Облап (фракція «Біла Церква Разом») – 1985 р. н.

Дмитро Киришун (фракція «Слуга Народу») – 1985 р.н.

Ольга Нагорна (фракція «Слуга Народу») – 1985 р.н.

Віталій Корнійчук (фракція «За майбутнє») – 1985 р.н.

Рік Металевого Бика був у 1961 році. Тому депутату Ірині Красношапці, згідно з китайським гороскопом, має пощастити найбільше у 2021 році!

Бик символізує силу, завзятість, надійність, чесність, мужність, рішучість, працелюбність, спокій і консерватизм, але, з іншого боку, нетерплячість і впертість! Тож лише на практиці зможемо побачити, якими будуть наші депутати, народжені в рік Бика.

Астрологи пророчать Бикам таке: «Це буде тріумфальний рік — найкращий час для здійснення задуманого і планування нового. Тому якщо є плани з розвитку кар'єру, інвестицій, великих покупок, поповнення в сім'ї, 2021 рік — найкращий період для цього. Правда, доведеться серйозно попрацювати, але Бика цим не налякаєш. Дотримання сімейних традицій забезпечить емоційний комфорт, тому не нехтуйте зустрічами з родичами».

Сподіваємося, що Рік Бика буде успішним для усієї білоцерківської громади!