Проєкти Громадського бюджету, які планують реалізувати в 2021 році в Білій Церкві

|№ Про-єкту
|Назва проєкту
|Назва об’єкту
|Найменування головного розпорядника
|Погоджений кошторис проекту, гривень
|Примітки
|017
|
Реконструкція площі біля школи мистецтв № 1
|Реконструкція території в районі КЗ БМР БШМ № 1 з облаштуванням скверу, б-р. Олександрійський, 7
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|2 830 500
|Члени виконкому підтримали
|007
|Середньовічний парк «Гюргівська фортеця»
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Реконструкція рекреаційної зони острова Дитинства в м. Біла Церква (облаштування зони відпочинку з встановленням малих архітектурних форм)
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|2 282 000
|Члени виконкому підтримали
|034
|Сквер з скульптурною композицією Євгену Потоцькому та фонтаном
|
Будівництво (спорудження) скульптури відомому музиканту Євгену Потоцькому, м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 2
З попереднім проведенням конкурсу на кращий ескізний проєкт
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|2 813 940
|Члени виконкому НЕ підтримали
|037
|Скульптура Повітряна куля
|
Поточний ремонт центрального пляжу м. Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми «Повітряна куля»)
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|298 000
|Члени виконкому підтримали
|028
|Реконструкція фонтану у парку ім. Т. Г. Шевченко
|Реконструкція території КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» з облаштуванням фонтану в м. Біла Церква Київської області
|Управління капітального будівництва міської ради
|300 000
|Члени виконкому підтримали
|013
|Річка для всіх
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Капітальний ремонт центрального пляжу м. Біла Церква (облаштування пандусу входу у воду для людей з особливими потребами)
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|284 394
|Члени виконкому підтримали
|009
|Виготовлення міні-скульптурок - символів історичних подій Білої Церкви
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Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (міні-скульптурок символів історичних подій Білої Церкви) на території м. Біла Церква
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|300 000
|Члени виконкому підтримали
|005
|Фотозона«Я люблю Білу Церкву»
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Поточний ремонт б-р. Олександрійський, м. Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми з брендом міста)
За попереднім розглядом на архітектурно-містобудівній раді
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|115 000
|Члени виконкому підтримали
|038
|«Алея олімпійської слави»
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Виготовлення та встановлення іменних плит олімпійських чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, на території м. Біла Церква
З попереднім визначенням місця розташування
|Департамент житлово-комунального господарства міської ради
|298 500
|Члени виконкому підтримали
|Разом:
|9 522 334