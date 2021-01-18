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Проєкти Громадського бюджету, які планують реалізувати в 2021 році в Білій Церкві

  • Середа, січ. 27 2021
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Проєкти Громадського бюджету, які планують реалізувати в 2021 році в Білій Церкві

27 січня на засіданні виконкому БМР затвердили перелік проєктів-переможців, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету на 2021 рік. Один проєкт члени виконкому не підтримали. 

№ Про-єкту Назва проєкту Назва об’єкту Найменування головного розпорядника Погоджений кошторис проекту, гривень Примітки
017

Реконструкція площі біля школи мистецтв № 1

 

 Реконструкція території в районі КЗ БМР БШМ № 1 з облаштуванням скверу, б-р. Олександрійський, 7 Департамент житлово-комунального господарства міської ради 2 830 500 Члени виконкому підтримали
007 Середньовічний парк «Гюргівська фортеця»

Реконструкція рекреаційної зони острова Дитинства в м. Біла Церква (облаштування зони відпочинку з встановленням малих архітектурних форм)

 

 Департамент житлово-комунального господарства міської ради 2 282 000 Члени виконкому підтримали
034 Сквер з скульптурною композицією Євгену Потоцькому та фонтаном

Будівництво (спорудження) скульптури відомому музиканту Євгену Потоцькому, м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 2

З попереднім проведенням конкурсу на кращий ескізний проєкт

 Департамент житлово-комунального господарства міської ради 2 813 940 Члени виконкому НЕ підтримали
037 Скульптура Повітряна куля

Поточний ремонт центрального пляжу м. Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми «Повітряна куля»)

 

 Департамент житлово-комунального господарства міської ради 298 000 Члени виконкому підтримали
028 Реконструкція фонтану у парку ім. Т. Г. Шевченко Реконструкція території КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» з облаштуванням фонтану в м. Біла Церква Київської області Управління капітального будівництва міської ради 300 000 Члени виконкому підтримали
013 Річка для всіх

Капітальний ремонт центрального пляжу м. Біла Церква (облаштування пандусу входу у воду для людей з особливими потребами)

 

 Департамент житлово-комунального господарства міської ради 284 394 Члени виконкому підтримали
009 Виготовлення міні-скульптурок - символів історичних подій Білої Церкви

Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (міні-скульптурок символів історичних подій Білої Церкви) на території м. Біла Церква

 

 Департамент житлово-комунального господарства міської ради 300 000 Члени виконкому підтримали
005 Фотозона«Я люблю Білу Церкву»

Поточний ремонт б-р. Олександрійський, м. Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми з брендом міста)

За попереднім розглядом на архітектурно-містобудівній раді

 Департамент житлово-комунального господарства міської ради 115 000 Члени виконкому підтримали
038 «Алея олімпійської слави»

Виготовлення та встановлення іменних плит олімпійських чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, на території м. Біла Церква

З попереднім визначенням місця розташування

 

 Департамент житлово-комунального господарства міської ради 298 500 Члени виконкому підтримали
Разом: 9 522 334

 

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Опубліковано в Громада

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