Допомога по вагітності та пологах нараховується і виплачується однією сумою

Допомога по вагітності та пологах у розмірі 100% середньої заробітної плати надається працюючим жінкам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за весь період декретної відпустки.

Підставою для призначення такої допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, що видається лікувально-профілактичним закладом, у якому застрахована особа перебуває на обліку. У більшості випадків його тривалість складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).

Лікарняний листок у зв'язку із вагітністю та пологами видається з 30 тижнів вагітності, після чого має бути переданий застрахованою особою своєму роботодавцю. Далі комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства приймає рішення про призначення допомоги, бухгалтер здійснює розрахунок, оформлюється та подається до ФССУ відповідна заява-розрахунок.

Якщо зазначені кроки буде здійснено роботодавцем в установлені терміни, від дати передачі застрахованою особою лікарняного листка до подання заяви-розрахунку до Фонду має пройти до 17 календарних днів. Саме від дати прийняття Фондом заяви-розрахунку від роботодавця залежить дата виплати матеріального забезпечення. Зокрема, станом на сьогодні ФССУ профінансував усі заяви-розрахунки, які були прийняті від роботодавців по 18 грудня включно.

Кошти надходять на рахунок роботодавця упродовж декількох банківських днів після здійснення фінансування.

Після того, як роботодавець отримав кошти від Фонду соціального страхування України, він має здійснити виплату допомоги по вагітності та пологах своїй працівниці у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної плати, або одразу після отримання коштів від Фонду. Звертаємо увагу, що виплата допомоги має бути здійснена роботодавцем у повному обсязі однією сумою, поділ допомоги по вагітності та пологах не передбачено.

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