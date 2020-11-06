Геннадій Дикий натякає ансамблю "Терниця" працювати на громадських засадах

До складу Білоцерківської ЦКС входитимуть сільські будинки культури та клуби, що розташовані в межах Білоцерківської міської територіальної громади.

При цьому під час обговорення питання ані начальник відділу культури та туризму БМР Юлія Ковальська, ані міський голова Геннадій Дикий не могли чітко сказати, чи будуть створені ставки для тих артистів, які працювали у складі народного фольклорного ансамблю «Терниця» та районного духового оркестру, що діяли при Білоцерківському районному Будинку культури. Хоча це питання депутати піднімали й на попередній сесії.

"Яка доля працівників районного будинку культури і таких двох потужних і знаних на всю Україну колективів, як "Терниця" і духовий оркестр? Я запитую про це вже, мабуть, разів чотири. І жодної адекватної відповіді не почув взагалі. Ви або знаєте, або ні. Чітко скажіть. Бо те, що говорили до цього, це набір порожніх слів", - сказав депутат від партії "Європейська Солідарність" Геннадій Джегур.

"Я прошу не залишити поза увагою і колектив "Терниці", і духовий оркестр. Шановні колеги, хто хоч раз слухав їх виступи, зрозуміє, що не можна на їх діяльності ставити крапку. Я не хочу, щоб ми ввійшли в історію, як такі, що зруйнували такі відомі на всю Україну та за її межами творчі колективи. Тому, коли прийде час приймати рішення щодо цих колективів, давайте його приймемо зважено і раціонально", - звернулася до колег депутатка від "Європейської Солідарності" Олена Ткач.

Депутат від фракції "Біла Церква Разом" Михайло Вакуленко дав пораду начальниці відділу культури та туризму Юлія Ковальській винести питання прикріплення колективів до тих чи інших закладів.

Юлія Ковальська на це відповіла, що якщо Білоцерківська районна рада вирішить передати будинок культури Білоцерківській міській територіальній громаді, то і колектив, і ансамбль будуть передані з ним. А міський голова Геннадій Дикий пішов ще далі у своїх роздумах. "У нас в Білій Церкві є такі ж колективи, які працюють чомусь на громадських засадах і в управлінні освіти, і в управлінні культури", - сказав, ніби натякаючи на подальшу долю артистів, Геннадій Дикий.

Цікаво, чому сам міський голова не хоче спробувати працювати на громадських засадах, натомість на попередній сесії отримав рішення про зарплату у 40 тис грн? І чому за стільки часу обговорення цього питання ніхто з величезного штату міських чиновників не поцікавився, а яке ж рішення планує приймати районна рада?