Збільшено фінансування потреб чорнобильців

Розпорядженням передбачено збільшення обсягу видатків у сумі 180,2 млн грн. Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації, а саме:

- компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій І та ІІ,

- компенсацій батькам потерпілих дітей за період відсутності харчування в закладах освіти,

- компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю,

- допомоги на оздоровлення та в разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Найближчим часом кошти будуть спрямовані на регіони для подальшого цільового використання.

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