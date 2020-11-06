Збільшено фінансування потреб чорнобильців

Розпорядженням передбачено збільшення обсягу видатків у сумі 180,2 млн грн. Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації, а саме:
- компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій І та ІІ,
- компенсацій батькам потерпілих дітей за період відсутності харчування в закладах освіти,
- компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю,
- допомоги на оздоровлення та в разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Найближчим часом кошти будуть спрямовані на регіони для подальшого цільового використання.