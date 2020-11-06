Чи можна пити воду з колодязів в районі дачних котеджів на масиві Гайок?

Білоцерківське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області повідомляє про результати лабораторних досліджень води із свердловин в масиві Гайок м. Біла Церква.

На виконання пункту 5 Протоколу №22 від 03.12.2020 позачергового засідання комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій фахівців Білоцерківської міської лабораторії Держпродспоживслужби 04.12.2020 було залучено до комісійного відбору зразків питної води в колодязях дачного котеджу в районі масиву Гайок м. Біла Церква.

Було відібрано 2 зразки питної води та досліджені на фізико-хімічні показники (Хлориди, Нітрати, Нітрити, Водневий показник ( рН), Смак і присмак; Запах; Каламутність, Кольоровість, Амонійний азот, Лужність загальна, Жорсткість загальна, Масова концентрація сульфат-іонів, Масова концентрація нафтопродуктів, Масова концентрація аніонних поверхнево - активних речовин; Масова концентрація феноли леткі, Масова концентрація берилію, Масова концентрація селену, Масова концентрація формальдегіду, Перманганатна окиснюваність, Масова частка сухого залишку, Масова частка алюмінію, Масова частка заліза загального, Масова частка вмісту марганцю) та мікробіологічні дослідження (Патогенні ентеробактерії (в т.ч.сальмонела, Загальне мікробне число, Кишкову паличку (E.Coli), Загальні коліформи, Ентерококи).

За результатами лабораторних досліджень встановлено наступне:

- вода свердловини ТОВ БЦ «Альянс» Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гайок, 224-а - за мікробіологічними показниками встановлено невідповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 (за показником Загальні колі-форми КУО/100куб.см). За результатами лабораторних досліджень на фізико-хімічні показниками встановлено невідповідність зразку вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 за показником загальна жорсткість. (Експертний висновок №001394 п/20 від 08.12.2020).

- вода із свердловини для теплиці за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Авіаційна, 97 - за результатами лабораторних досліджень питної води за мікробіологічними показниками встановлено невідповідність вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 (за показником - Загальні колі-форми КУО/100куб.см). За результатами лабораторних досліджень на фізико-хімічні показниками встановлено невідповідність зразку вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за показником загальна жорсткість. (Експертний висновок№001393 п/20 від 08.12.2020).

Таким чином, за результатами дослідження зразків води відхилень показників хімічного забруднення не виявлено. Проте наявність загальних колі-форм вказує на те, що вода із цих свердловин для споживання людиною можлива, лише після кип'ятіння.