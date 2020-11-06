Рух громадського транспорту в Білій Церкві можна відслідкувати у додатку CityBus

І якщо раніше для кожного міста потрібно було встановлювати окремий додаток, то тепер всі 17 міст, у яких працює сервіс, доступні у єдиному додатку CityBus, завантажити який можна в Google Play маркеті за посиланням https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.in.citybus.ukraine
З особливостей додатка можна виділити наступні:
- Переміщення у реальному часі. Інформації про координати, швидкість та напрямок руху у більшості випадків достатньо, щоб з високою вірогідністю передбачити, де у реальному часі знаходиться транспорт.
- Одночасна візуалізація швидкості та напрямку руху. Лише один погляд на карту дає змогу оцінити, куди і з якою швидкістю рухається потрібний вам транспорт. В залежності від швидкості змінюється розмір кольорової частини кільця навколо маркера, а її середина вказує на напрямок руху.
- Кольорова диференціація маршрутів. Розрізняти маршрути надзвичайно просто, адже обрані маршрути відрізняються не лише номером, а й кольором. За бажання можна змінити кольорову диференціацію відповідно до видів транспорту.
- Лише актуальна інформація. CityBus відфільтровує застарілі дані, щоб не показувати те, чого насправді немає.
- Розумний огляд. При збільшенні масштабу на карті з'являється весь транспорт, що обладнаний gps-трекерами, а не лише вибрані маршрути.
- Обране. CityBus надає можливість зберігати обрані списки маршрутів та застосовувати їх всього у кілька тапів по екрану.
- Пошук маршрутів. Потрібно лише обрати дві точки на карті, отримані результати можна відфільтрувати та застосувати для перегляду місцезнаходження потрібного транспорту.
Додаток доступний для завантаження у Google Play маркеті за посиланням: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.in.citybus.ukraine