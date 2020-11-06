Рух громадського транспорту в Білій Церкві можна відслідкувати у додатку CityBus

Відслідковувати громадський транспорт Білої Церкви на Андроїд-телефонах відтепер стало зручніше - місто з'явилось у додатку CityBus, простоту та зручність високо оцінили мешканці інших міст України (наприклад, Львів, Маріуполь чи Харків), в яких сервіс працює вже не перший рік.

І якщо раніше для кожного міста потрібно було встановлювати окремий додаток, то тепер всі 17 міст, у яких працює сервіс, доступні у єдиному додатку CityBus, завантажити який можна в Google Play маркеті за посиланням https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.in.citybus.ukraine



З особливостей додатка можна виділити наступні:

- Переміщення у реальному часі. Інформації про координати, швидкість та напрямок руху у більшості випадків достатньо, щоб з високою вірогідністю передбачити, де у реальному часі знаходиться транспорт.

- Одночасна візуалізація швидкості та напрямку руху. Лише один погляд на карту дає змогу оцінити, куди і з якою швидкістю рухається потрібний вам транспорт. В залежності від швидкості змінюється розмір кольорової частини кільця навколо маркера, а її середина вказує на напрямок руху.

- Кольорова диференціація маршрутів. Розрізняти маршрути надзвичайно просто, адже обрані маршрути відрізняються не лише номером, а й кольором. За бажання можна змінити кольорову диференціацію відповідно до видів транспорту.

- Лише актуальна інформація. CityBus відфільтровує застарілі дані, щоб не показувати те, чого насправді немає.

- Розумний огляд. При збільшенні масштабу на карті з'являється весь транспорт, що обладнаний gps-трекерами, а не лише вибрані маршрути.

- Обране. CityBus надає можливість зберігати обрані списки маршрутів та застосовувати їх всього у кілька тапів по екрану.

- Пошук маршрутів. Потрібно лише обрати дві точки на карті, отримані результати можна відфільтрувати та застосувати для перегляду місцезнаходження потрібного транспорту.



Додаток доступний для завантаження у Google Play маркеті за посиланням: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.in.citybus.ukraine