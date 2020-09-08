Кому слід повторно подавати документи на субсидію?

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради нині розраховує субсидії на житлово-комунальні послуги на опалювальний період із жовтня 2020 по квітень 2021 року. Тим, кому субсидіябулапризначена в неопалювальнийперіод (навіть у нульовомурозмірі), звертатися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради не потрібно. Таким родинам субсидіюнарахують на опалювальнийперіод автоматично.

Проте є винятки. У певних ситуаціях слід заново подати заяву та декларацію про доходи (відповідно до чинного порядку призначення субсидій).

Кому слід подати нову заяву та декларацію:

отримувачам субсидії, у яких відбулися зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (реєстрація або зняття з реєстрації);

тим, у кого відбулися зміни у складі сім’ї членів домогосподарства (народження дитини, реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу);

орендарям приміщень, в яких закінчився термін дії договору оренди;

особи, які раніше отримували пільгу на ЖКП, а тепер вирішили перейти на субсидію (або відмовлялися від субсидії на неопалювальний період, щоб отримувати пільгу на ЖКП).

Прийом для зручності громадян здійснюється за талонами!!!

Документи для призначення житлової субсидії приймаються:

1) в «єдиній приймальня громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: пров. Ковальський, 14 (графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця з 8.30 до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до 13.30 год.)

2) в приймально-консультаційному пункті в приміщенні ЦНАПу за адресою: вул. Леваневського, 34 (графік роботи: понеділок - четвер з 9.00 до 17.00 год., п’ятниця з 9.00 до 16.00 год. обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.)

Також подати заяву та необхідні документи можна в інший зручний спосіб, зокрема надіславши документи поштою (на адресу: вул. Ярослава Мудрого, 2) або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Додаткові роз’яснення щодо порядку призначення житлових субсидій можна отримати за телефонами «гарячої» лінії»:

(04563)5-85-34;

(04563)5-33-25.