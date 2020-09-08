Кому слід повторно подавати документи на субсидію?

Проте є винятки. У певних ситуаціях слід заново подати заяву та декларацію про доходи (відповідно до чинного порядку призначення субсидій).
Кому слід подати нову заяву та декларацію:
-
отримувачам субсидії, у яких відбулися зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (реєстрація або зняття з реєстрації);
-
тим, у кого відбулися зміни у складі сім’ї членів домогосподарства (народження дитини, реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу);
-
орендарям приміщень, в яких закінчився термін дії договору оренди;
-
особи, які раніше отримували пільгу на ЖКП, а тепер вирішили перейти на субсидію (або відмовлялися від субсидії на неопалювальний період, щоб отримувати пільгу на ЖКП).
Прийом для зручності громадян здійснюється за талонами!!!
Документи для призначення житлової субсидії приймаються:
1) в «єдиній приймальня громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: пров. Ковальський, 14 (графік роботи: понеділок, середа, п’ятниця з 8.30 до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до 13.30 год.)
2) в приймально-консультаційному пункті в приміщенні ЦНАПу за адресою: вул. Леваневського, 34 (графік роботи: понеділок - четвер з 9.00 до 17.00 год., п’ятниця з 9.00 до 16.00 год. обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.)
Також подати заяву та необхідні документи можна в інший зручний спосіб, зокрема надіславши документи поштою (на адресу: вул. Ярослава Мудрого, 2) або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики з накладенням кваліфікованого електронного підпису.
Додаткові роз’яснення щодо порядку призначення житлових субсидій можна отримати за телефонами «гарячої» лінії»:
(04563)5-85-34;
(04563)5-33-25.