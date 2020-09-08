Як і де оформити субсидію на зимовий період?

Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг є програма житлових субсидій, яка діє в Україні вже понад 20 років.

Завдяки програмі житлових субсидій малозабезпечені громадяни оплачують не повну вартість житлово-комунальних послуг, а лише частину платежу, яка залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу. Що менші доходи домогосподарства, то меншою є частка обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Відповідно до норм Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № (зі змінами) (далі – Положення), житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла, соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і розміром обов’язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для призначення житлової субсидії особа подає до органу соціального захисту населення заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами.

Заява та декларація можуть бути подані управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради особисто, або надіслані поштою чи в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики.

Відповідно до підпункту 5 пункту 14 Положення житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо структурними підрозділами з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії.

Разом з тим, за наявності заборгованості житлову субсидію може бути призначено на наступний період за рішенням комісії, утвореної органами місцевого самоврядування, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, з урахуванням обставин, що склалися. Таким чином, найбільш вразливі категорії населення забезпечуються державною підтримкою.

Крім того, існує механізм реструктуризації заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг на підставі укладеного договору з надавачами цих послуг.

Також звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 247 ,,Про особливості надання житлових субсидій”, передбачено на період карантину додаткові заходи щодо соціального захисту осіб, яких звільнено з роботи у зв’язку з карантином та які зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні. Для таких осіб, при розрахунку субсидії буде враховуватись розмір призначеної допомоги по безробіттю замість отриманої заробітної плати в період карантину.

Документи для призначенняжитловоїсубсидіїприймаються:

1) в «єдиній приймальня громадян» управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: пров. Ковальський, 14 (графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до 13.30 год.)

2) в приймально-консультаційному пункті в приміщенні ЦНАПу за адресою: вул. Леваневського, 34 (графік роботи: понеділок - четвер з 9.00 до 17.00 год., п’ятниця з 9.00 до 16.00 год. обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.)

Також подати заяву та необхідні документи можна в інший зручний спосіб, зокрема надіславши документи поштою (на адресу: вул. Ярослава Мудрого, 2) або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Додаткові роз’яснення щодо порядку призначення житлових субсидій можна отримати за телефонами «гарячої» лінії»: (04563)5-85-34; (04563)5-33-25.