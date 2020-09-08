"Європейська Солідарність" вітає бібліотекарів з професійним святом

У нашому місті працює 11 міських бібліотек, зокрема три дитячі та одна районна книгозбірня. З нагоди свята кандидати в депутати від політичної партії «Європейська Солідарність» Олена Ткач, Галина Склярова, Людмила Полях, Юлія Місевра, Ольга Євчук, Микола Гопайнич, Людмила Богдан, Євгеній Дорош, В'ячеслав Корнієнко, Євгеній Сінчук, Назар Коваленко підготували до свята вітальні подяки та привітали працівників бібліотечної системи міста, висловлюючи їм глибоку вдячність за їхню невтомну і таку корисну для суспільства працю. На жаль, з міського бюджету зовсім не багато коштів виділяється на те, щоб бібліотеки міста могли поповнити свої фонди. У багатьох філіях немає сучасного ремонту, а то й найнеобхіднішого – санвузла! Інтернет у наших бібліотеках не «швидкий», а комп’ютери не найновіші. Але, попри це, бібліотекарі роблять дива – вони організовують тематичні зустрічі, презентації новинок, творчі виставки, кружки рукоділля як для дорослих, так і для дітей!

А під час карантину бібліотекарі відразу мобілізувалися та створили блоги для інформування читачів та налаштування онлайн-діалогу.

"Ми впевнені, що настануть такі часи у Білій Церкві, коли влада буде дружня до освітнього та культурного простору міста, адже майбутнє - лише за інтелектуальною громадою", - зазначили кандидати в депутати від ПП "Європейська Солідарність".

Більше фото дивіться на сайті партії: https://www.facebook.com/esbilatserkva/posts/176502813960905