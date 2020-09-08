Білоцерківці просять зробити вхід до парку "Олександрія" безкоштовним

"Прошу про репост, Ваші думки з цього приводу та допомогу у зборі підписів! Шановні Білоцерківці! Я, як громадський активіст, після обговорення з багатьма мешканцями міста, вирішив організувати безпрецедентну акцію по збору підписів для безкоштовного входу в дендропарк "Олександрія" для людей, які мають реєстрацію (прописку) в Білій Церкві та районі! Вивчивши приклад м.Умань та парку "Софіївка", там де це вже діє, я прошу Вас про допомогу у реалізації цього соціального проекту. Запрошую небайдужих громадян, у якості волонтерів, допомогти у зібранні підписів, які ми разом з Вами та незалежними журналістами передамо в Національну академію наук України(НАНУ),так як наш парк є їх власністю!

Наш масштабний проєкт зі збору підписів білоцерківців щодо підтримки рішення Національної академії наук України про спільне фінансування держави та бюджету Білоцерківської об’єднаної територіальної громади по обслуговуванню дендропарку «Олександрія» триватиме протягом місяця як на сторінках соціальних мереж, так і на вулицях міста, де Ви зможете поставити свій підпис на підтримку проєкту. Бюджет Білоцерківської громади після всіх процесів децентралізації може охопити і розвиток рідного парку білоцерківців. До слова: бюджет територіальної громади складає вже більше, ніж 2 мільярди гривень. Це величезні кошти і ми маємо гідно ними розпоряджатися. Наша мета - збільшити вартість входу для іногородніх туристів, по прикладу парку в Умані «Софіївка», але як і там – зробити вхід для місцевих мешканців БЕЗКОШТОВНИМ, за наявності паспорту чи ID-картки із пропискою. Наше місто надає всю інфраструктуру для туристів (дороги, транспорт, заклади харчування). Мешканці міста мають повне право на безкоштовний вхід до парку. Місто має перейняти повністю досвід міста Умань і зробити безкоштовним вхід до парку, сам парк, по суті і обслуговує місто. Натомість пропонується включитися місту у часткове фінансування розвитку парку та у наступному проєкті бюджету закласти гроші у реконструкцію огорожі парку для привабливості відвідувачів. Для інформації вхід до парку «Олександрія» для дорослих сьогодні складає 25 грн., в «Софіївці» - 70 грн.



Зібрані підписи будуть надані публічно керівництву Національної академії наук України, яка є керівним органом над парком, а також Прем’єр-міністру України.

Хто захоче допомогти зробити вхід в наш парк безкоштовним та долучитися до збору підписів у якості волонтера, телефонуйте: 0979672380 – Ігор Коча", - йдеться у пості на сторінці громадського активіста.