Білу Церкву відвідали активісти донорського руху Сумщини

28 серпня до Білої Церкви завітали активісти донорського руху Сумщини, які популяризують таку благородну справу на своїй малій батьківщині. Для них організували екскурсію підприємством ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», дендропарком «Олександрія» та до Свято-Георгіївського храму на Замковій горі.

Сумчанам провели екскурсію заводом працівники підприємства «Біофарма», куди надходить плазма, продемонстрували зберігання сировини тавиробництво ліків. А затим на донорів очікувала цікава екскурсія до парку «Олександрія» та храму на Замковій горі, яку провела виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка Олена Ткач. До речі, на екскурсії був також в.о. директора Сумського обласного клінічного онкологічного диспансеру Володимир Шевченко, який зазначив, що якісніша сировина саме в Сумському обласному центру служби крові.

ТОВ «Сумський обласний центр служби крові» є прикладом успішного державно-приватного партнерства: 25% статутного капіталу підприємства належать Сумській обласній раді, а 75% – компанії «Біофарма». Завдяки цьому центр фінансується за рахунок продажу продукції, яку відпускає закладам охорони здоров’я області та заводу фракціонатору, забезпечуючи високу якість і безпеку матеріалу. Центр має сучасне лабораторне обладнання, необхідні умови для роботи персоналу та зручності донорів. У Центрі є власний реєстр донорів, налагоджений процес комунікації та рекрутингу донорів, працює система, що відображає шлях крові в межах станції. Завдяки сприятливим умовам до центру звертається чимало охочих здати кров. Загалом Сумський центр крові заготовляє 5 000 літрівкомпонентів крові та 40 000 літрів плазми щорічно, в середньому проходить 250 донацій на день, вся плазма проходить тестування ІХЛА та ПЦР на виявлення інфекцій.

У середньому по Україні 11-14 донацій на 1 000 осіб, а в Сумах – 232донації на 1 000 населення. Власне представники донорського руху Сум приїхали на екскурсію, аби на власні очі побачити, як переробляється отримана від донорів кров.

Завод «БІОФАРМА ПЛАЗМА» відкрився восени 2019 року та переробляє плазму крові людини з метою виготовлення таких ліків: фактор VIII (препарат для хворих на гемофілію), альбумін (препарат для відновлення та підтримання об’єму циркуляції крові при травмах та операціях), імуноглобуліни (білки крові, що широко застосовують для посилення здатності організму чинити опір хворобам) та антирезусний імуноглобулін (препарат, який допомагає вагітним жінкам уникнути ускладнень від резус-конфлікту). А з початком епідемії коронавірусу «Біофарма» долучилася до збору плазми крові від тих громадян, які вже перехворіли на COVID-19 та мають відповідні антитіла в організмі. Саме їхня плазма послугує виготовленню ліків від цієї недуги.На сьогодні «Біофарма» вже заготовила близько 200 літрів плазми від донорів, що подолали COVID-19.

Наразі «Біофарма» отримує матеріал з плазмоцентрів в Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові. До речі, 29 липня відкрита нова станція переливання крові в Черкасах, в яку проінвестовано 3 млн дол. Там планується заготовити 8 000 літрів компонентів крові (в рамках державно-приватного партнерства) та 35 000 літрів плазми для виготовлення життєво необхідних ліків.