7, 4 млн грн виділять учасникам АТО на житло

28 липня на засіданні виконкому БМР ухвалено рішення про збільшення видаткової частини спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік у розмірі 7 472 802,83 грн.

Кошти спрямують на виплату грошової компенсаціїучасникам АТО, які мають інвалідність І-ІІ групи, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

Також виконком внісзміни до міжбюджетних трансфертів бюджету м. Біла Церква на 2020 рік в межах затверджених річних сум:виключили із переліку робіт капітальний ремонт дитячого майданчика в парку Шевченка і включили в перелік робіт капітальний ремонт скейт-майданчика по вулиці Росьова (центральний пляж). Сума робіт: 1 498 000 грн.