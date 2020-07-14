Графік роботи Пенсійного фонду в Білій Церкві

На період карантину змінено графік прийому громадян у відділах (секторах) обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

Отже, у понеділок, вівторок, середу та четвер прийом проводиться з 10:00 до 19:00, а у п'ятницю з 10:00 до 17:45