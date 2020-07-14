Маршрути №13 та №16 віддають на обслуговування ТОВ "Транссіті"

Саме такі проєкти рішень опубліковані на сайті БМР у порядку денному виконкому, який мав відбутися 14 липня 2020 року. Проте порядок денний був значно скорочений. Напевно, ці рішення розглянуть вже завтра, на засіданні виконкому, яке відбудеться у приміщенні відділу культури та туризму.

Отже, переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування м. Біла Церква № 13 «Сфера-Авто» (Новокиївське кладовище)-Гайок» визнано конкурсною комісією ТОВ «ТРАНССІТІ».Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів – 5 років. Друге місце посіло ТОВ«Білоцерківський автобусний парк».

Визначити переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування м. Біла Церква № 16 «Житловий масив Піщаний- вул. Січневого прориву» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССІТІ».Термін укладання договору з інвестиційними зобов’язаннями щодо оновлення парку автобусів – 5 років. Друге місце посіло ТОВ «ЕПІТРАНС».

Таким чином, ТОВ «ТРАНССІТІ» стає перевізником з найбільшою кількістю маршрутів та прямує до монопольного становище на ринку перевезень у Білій Церкві. Йому належать маршрути №7, 14, 17, 17А, 21, 22. За рішенням конкурсної комісії ще й №13, 16. Від цих маршрутів відмовилося ПП "К-А-Н".

Водночас маршрут №25, який ранішге обслуговувало ПП "К-А-Н" перевізника ТОВ "Транссіті", не цікавить, адже планується знову оголосити конкурс на цей маршрут.

Конкурсна комісія засідала 25 червня 2020 року у закритому режимі.