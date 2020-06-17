Відносини без сексу: чому він зникає і як його повернути

Чи можуть бути стосунки без сексу? Так, але навіщо відмовлятися від задоволення? Краще спробувати його повернути.

Перші місяці стосунків з сексуальною активністю практично не буває проблем. Цьому не заважає ні різниця темпераментів, ні вік, ні статус, ні будь-які інші фактори. Пояснити такий «феномен» можна ефектом новизни для обох партнерів, а також пристрастю, яка виникає в такий період. Хочеться отримувати і самому приносити задоволення, вивчати кожен сантиметр тіла, експериментувати.

Проте з часом сексуальне бажання може зменшуватися, інтим стає все рідше, а інколи і повністю зникає. Чому так відбувається – однозначно важливе питання.

Фактори, які впливають на сексуальні відносини

Після закінчення періоду, яким керує пристрасть у стосунках, важливим стає все:

Вік. Наприклад, у чоловіків пік сексуальної сили припадає на 18-27 років, у жінок він може бути навіть після тридцяти;

Темперамент або, так звана, статева конституція. При слабкій статевій конституції секс часто не потрібен, при сильній – навпаки;

Стан здоров`я, як фізичного, так і психологічного. До прикладу, постійні стреси, незбалансоване харчування, шкідливі звички та хронічні захворювання сечостатевої системи негативно впливають на чоловічу потенцію;

Побут та сімейні обставини. Секс може зникнути з появою дітей чи через проживання в домі, де неможливо усамітнитися.

Причини зникнення сексу у парі можуть бути різними, і вихід з цих ситуацій також відрізняється. Головне, щоб пара цього хотіла.

Що робити для повернення сексу

Повернути сексуальні відносини не тільки можна, а й треба. Вони є важливою частиною стосунків, адже відсутність інтиму впливає на всі інші сфери: успішність кар’єри, настрій, довіру та повагу. При зникненні сексу, звісно, можна просто розійтись і спробувати знайти іншу людину, з якою в цьому плані все буде ідеально. Але якщо є ще й любов з обох сторін, варто поборотися.

Перш за все необхідно визначити основну причину виникнення такої ситуації. Якщо справа у побуті, то варто шукати альтернативні місця для сексу: авто, готель, квартира щодобово, навіть природа у теплі пори року. Може бути таке, що доведеться звернутися до психолога чи сексолога, що допоможуть впоратися з психологічними проблемами.

Якщо ж справа у чоловічій потенції, то швидко повернути її зможуть препарати, що є в аптеці Індія-Фарм. До речі, тут можна придбати і жіночі стимулятори. Такі засоби не тільки повернуть секс, а й зроблять його ідеальним – довгим, пристрасним і обов’язково з фіналом.