Вибір подарунка в українському стилі - де придбати у Києві

Українські народні мотиви останні роки стають все більш популярнимине тільки у одязі, а багатьох інших виробах талановитих майстрів. І найголовніше – їх цінують не лише самі українці, а гості з інших країн, що зі задоволенням обирають сувеніри в національному стилі як пам’ятку про Україну. І в цьому немає нічого дивного, адже створений вмілими руками посуд з кераміки чи в Петриківському розписі може стати ще і актуальною окрасою інтер’єру.

Сувеніри для іноземців, партнерів по бізнесу, колег по роботі, друзів та родичів є в широкому та цікавому асортименті магазину Народний дім «Україна», що знаходиться у центрі столиці на вул. Прорізна, 4. Тут легко знайти:

Оригінальні та символічні ляльки-мотанки;

Подарункові книги у елегантних палітурках;

Сувенірні булави з натурального дерева;

Чашки, келихи з цікавими українськими орнаментами;

Іграшки та ялинкові прикраси;

Писанки, значки, статуетки;

Біжутерію та прикраси, виготовлені вручну.

Ознайомитися з повним асортиментом можна, перейшовши за цим посиланням http://nd-ukraine.com/uk/products/Souvenirs.htm.

Що варто обрати на подарунок

Вибір сувеніра, який стане цікавим та оригінальним подарунком, залежить в першу чергу від того, кому саме він призначений. Для жінок, чоловіків та дітей це будуть різні варіанти, як і для людей неоднакового статусу. Те, що підходить іноземним гостям, може бути не надто актуальним для начальника чи важливого бізнес-партнера. Саме тому варто розібратися, кому що підходить якнайкраще.

Для гостей з інших країн

Іноземцям подобається українська символіка своєю колоритністю та незвичними орнаментами, формами, кольоровою гамою. Для них можна обрати практично будь-який сувенір: писанку, посуд у Петриківському стилі, кераміку чи декоративну статуетку. Підходить для такої мети також цікавий значок чи магніт на холодильник.

Для керівництва, колег по роботі, бізнес-партнерів

Сувенір для такої категорії повинен бути солідним, підкреслюючи статус. Також він може стати певним символом, як наприклад, булава, що споконвіку передавалася від гетьмана до гетьмана, будучи знаком влади та довіри. Виготовлена із натурального дерева та цікаво оздоблена, вона точно прикрасить кабінет чи офіс та привертатиме до себе увагу.

Діловим партнерам чи колезі можна подарувати також цікаву та змістовну книгу в дорогій палітурці, щоденник у шкіряній оправі з золотим тисненням, картину з тризубом або скіфською пектораллю. Можна також обрати варіант картини «Ріг достатку», бажаючи успіху та процвітання.

Для вчителя, викладача

Сувеніри для наукового наставника, викладача та вчителя можуть бути також у вигляді книги чи щоденника, картини чи статуетки. Підходить і булава або шахи в українському стилі. В цьому випадку слід орієнтуватися ще й на стать, адже булава – це все ж більш чоловічий подарунок, а посуд чи кераміка – жіночий.

Обрати подарунки можна в Народному домі «Україна»

У Народномі домі «Україна» зібрані оригінальні та актуальні сувеніри з усієї країни. Талановиті майстри виготовляють їх вручну, тому всі вироби несуть справжню українську енергетику, і ще при цьому їх ціна дуже доступна.

Незважаючи на те, що шоу-рум розташований в столиці, обрати подарунок для важливої людини можна в онлайн-варіанті магазину - https://nd-ukraine.com/, і для цього зовсім не потрібно їхати в Київ. Сувенір буде відправлено в будь-який регіон України.