Коли почнуть видавати бебі-бокси?

Бебі-бокси або пакунки малюки перестали видавати породіллям у пологовому будинку. Відтак, громадяни цікавляться, що ж сталося та як їх можна отримати.

Виявилося, що чиновники не змогли знайти спільної мови. Так, з 2020 року закупівля одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» здійснюється централізовано ДП "Професійні закупівлі" за рахунок коштів державного бюджету через систему електронних закупівель. Пакунок малюка має видаватися при народженні дитини у закладі охорони здоров’я або за місцем проживання/перебування новонародженої дитини структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Проте ДП "Професійні закупівлі" не змогло провести тендер вчасно та звинувачує у цьому Мінсоцполітики. "Професійні закупівлі" відповідно до договору з міністерством мали почати процедуру закупівлі з 28 лютого. Однак станом на 29 травня тендер не провели. Кабмін доручив «Професійним закупівлям» провести процедуру 3 березня. Мінсоцполітики зі свого боку уклало договір на передачу закупівлі 11 березня. Водночас всю інформацію, без якої неможливо оголосити тендер відомство надало «Професійним закупівлям» лише 10 квітня. Тому «Професійні закупівлі» оголосило тендер 14 квітня. За результатами тендеру відповідну угоду можуть підписати орієнтовно у другій половині липня.

Керівника централізованої закупівельної організації ДУ «Професійні закупівлі» Андрія Кузьменко викликали на допит у Державне бюро розслідувань через ситуацію, що склалася.

Раніше бебі-бокси за бюджетні гроші закуповувала для України міжнародна організація Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

А що ж робити батькам новонародженого?

Якщо на день виписки вашої новонародженої дитини у закладі охорони здоров’я немає «пакунка малюка», то тим, хто проживає в Білій Церкві, потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради із відповідною заявою та довідкою від закладу охорони здоров’я про неотримання «пакунка малюка». Управління соцзахисту передає інформацію про кількість заяв до профільного підрозділу Київської обласної державної адміністрації. Також збирається інформація від жіночої консультації щодо кількості дітей, які народяться у майбутньому. Як тільки тендер проведуть та будуть закуплені пакунки малюки, їх передадуть батькам. Чи не виросте дитина з тих речей за цей час, очевидно, чиновників не бентежить.