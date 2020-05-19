Види морозильних камер, які підійдуть для повсякденного користування

Складно уявити собі життя без морозильних камер. Завдяки ним овочі, фрукти та зелень - це те, що можна зберігати тривалий час і використовувати протягом усього року, незалежно від сезону. Зазвичай морозильну камеру купують, коли не вистачає місця в морозильному відсіку холодильника.

Різновиди морозильних камер

Для побутових цілей більшість виробників випускають такі види морозильних камер.

1. Вертикальна. Найбільш популярна і затребувана форма завдяки своїй зручності та гармонійності вписування в інтер'єр. Обсяги бувають від 50 до 350 літрів. Якщо двері прозорі, такий варіант називається вітриною - морозилкою. Ідеально підходить для зберігання різних фруктів, овочів, риби, так як забезпечується швидкий прямий доступ до продуктів.

2. Горизонтальна. Такий варіант використовують магазини, супермаркети, кафе, ресторани. Обсяг може досягати більше 500 літрів. Щоб камеру можна було без проблем переміщати, на днище встановлюють коліщатка. У горизонтальній морозильній камері втрата холоду в рази менше, ніж у вертикальній.

3. Вбудована. Володіє тими ж функціями, що і вертикальна. Прекрасно вписується в будь-який інтер'єр. Більш безшумна, ніж попередні два варіанти. Ремонт досить дорогий, в обслуговуванні можуть виникати деякі складнощі. У меблів, в яку монтується, обов'язково необхідно зробити вентиляцію.

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Морозильні камери відрізняються від холодильників тим, що весь вільний простір має дуже низьку температуру.

На що звертати увагу при виборі морозильної камери

Так як багато провідних виробників випускають велику кількість морозильних камер, перед купівлею важливо визначитися з видом, типом і параметрами потрібної техніки. Щоб не заплутатися, можна звернути увагу на такі критерії.

Тип управління. Бувають механічні, електромеханічні, сенсорні. При механічному способі управління відбувається за допомогою обертового механізму. Він регулює надходження повітря в саму камеру, де зберігаються продукти. При електромеханічному використовується термостат, який в автоматичному режимі включає і відключає подачу холодного повітря. При сенсорному керуванні встановлюється дисплей, який дозволяє проводити налаштування без відкривання дверей. Такий спосіб управління є найбільш зручним і економічним. Діапазон температур. У дорогих моделях можна встановлювати різний температурний режим. У дешевших - він однаковий. Стандартна морозильна камера може заморожувати до мінус 18 градусів. Місткість камери. Залежить від індивідуальних потреб кожної людини. Клас енергозбереження. Камери з позначкою «А» - найбільш економічні. Велика частина моделей, які пропонуються виробниками, мають саме клас «А». Тип розморожування. Діляться на ручні і автоматичні. Камера з автоматичною розморозкою без участі людини видаляє вологе повітря і зайву воду.

Грунтуючись на цих основних критеріях вибору, можна визначитися з тим варіантом, який потрібен кожній людині. В даний час в Інтернет-просторі є маса якісних відео оглядів морозильних камер різних моделей, подивившись які, можна зробити висновок про доцільність купівлі.

Не зайвим буде почитати відгуки тих, хто вже є користувачем тієї або іншої моделі. Іноді в певному модельному ряді може простежуватися один і той же недолік, на який скаржаться багато власників камер. Така інформація вбереже від придбання неякісної техніки.