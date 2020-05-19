Громадський бюджет- 2020 стартував

Цього року в місті вчетверте реалізовуватиметься проєкт взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі – Громадський бюджет! Маєте ідею, як покращити наше місто? Подайте проєкт до Громадського бюджету Білої Церкви.

Для цього потрібно описати свою ідею в проєкті, зібрати не менше 25 підписів на його підтримку, зареєструвати в ЦНАПі, залучити на свою підтримку якнайбільшу кількість білоцерківців та отримати перемогу в голосуванні.

Нагадуємо, що проєкти не повинні бути фрагментарними, а мають бути інфраструктурними, доповнювати загальний вигляд вулиці, двору чи парку, відповідати основним засадам та концепціям, визначеним у Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року.

Цього року більше 10 млн грн з міського бюджету буде спрямовано на реалізацію кращих пропозицій, які оберете ви самі.

Максимальна вартість великого проекту: від 300 тис. грн до 3 млн грн.

Максимальна вартість малого проекту: 300 тис. грн.

Увага! Важливо!

- назва проєкту має відображати його зміст;

- проєкт має відповідати стратегічним цілям і пріоритетам розвитку міста;

-повинен відповідати принципу загальної доступності до жителів міста;

-реалізовані проєкти після їх завершення стають власністю територіальної громади.

Прийматимуть Ваші пропозиції: з 01 до 30 червня ц.р. включно.

Реалізація проектів переможців: 01.01.2021р. - 31.12.2021р.

Проєкти подаватимуться у електронному вигляді через сайт Білоцерківської міської ради (розділ «Громадський бюджет»). Голосування за проєкти відбуватиметься лише через Електронний сервіс.

Матимете можливість проголосувати за три проєкти серед малих проєктів та за три проєкти серед великих проєктів.

Загальна інформація та електронна форма заявки будуть розміщені на платформі «Громадського бюджету» http://bc-budget.e-dem.in.ua, довідки за телефоном: +3804563 66-312.

За матеріалами сайту БМР