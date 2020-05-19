Державний архів Київської області оцифрував справи з історії Білої Церкви

В умовах запровадження карантинних заходів Державний архів Київської області посилив роботу у напрямку створення цифрового фонду користування, щоб надати доступ до архівних документів у віддаленому режимі.

На офіційному веб-сайті обласного архіву опубліковано цифрові копії більше 800 архівних справ з історії м. Біла Церква періоду нацистської окупації, які зберігаються в фонді № р- 2225 «Управління бургомістра м. Біла Церква». Це – одна із найбільших та найцікавіших добірок архівних документів органів місцевого самоврядування періоду нацистської окупації на Київщині, що зберігається в обласному архіві.

Довідка. Історія м. Біла Церква періоду нацистської окупації

Однім із головних завдань Управління бургомістра м. Біла Церква, яке функціонувало з 16 липня 1941 року по 04 січня 1944 року, було забезпечення життєдіяльності міста та його найближчих сіл, а також реалізація політики рабського використання труда місцевого населення та грабування захоплених територій.

Документи фонду ілюструють терористичну та каральну політику окупаційної влади в м.Біла Церква – введення комендантської години, обмеження пересування громадян, створення місць примусового утримання населення та військовополонених. Так, в м.Біла Церква було створено 6 таких таборів, в яких утримувалося 534 військовополонених, а в окрузі – 35таборів, де знаходилося 4 712 осіб. Найбільша кількість військовополонених була в с. Озерне – 316 осіб, в с. Трушки – 306, в с. Матюши -237, в с. Олександрія – 232, в с.Фурси – 231.

В представлених документах міститься інформація, що свідчить про грабіжницьку фінансову, податкову політику та колоніальну експлуатацію економіки. Так, в травні – червні 1942 року у місті та найближчих сілах було експропрііровано 19 668 кг кольорового металу, в т.ч латуні – 15 484 кг, меді – 2 728 кг, алюмінія – 1 326 кг, цинка – 130 кг. Була створена жорстока система штрафів та податків для місцевого населення: «за ухилення від чищення дворів від бруду – 200 крб., за ухилення від трудової участі щодо упорядкування міста – 200 крб. або примусові роботи до 14 днів».

Величезний інтерес представляють документи місцевого відділу РАЦС, якій здійснив реєстрацію всіх мешканців міста для відправки на примусові роботи до Німеччини. Документи фонду містять значний фактичний, статистичний матеріал про населення із зазначенням кількості новонароджених, померлих по місяцях і за населеними пунктами. Так, в Білоцерківському окрузі за І півріччя 1942 р. народилося 534 особи, померло – 1 717; всього проживало – 40 640 мешканців.

Для дослідників власного родоводу будуть цікавими документи з перепису населення окупованого міста та округу – списки працівників підприємств і установ на отримання продовольчих карток, списки осіб, які добровільно виїхали на роботу до Німеччини з м. Біла Церква і сіл округу, списки родин остарбайтерів на отримання продовольчої допомоги, списки військовополонених, списки молоді 1924-1926 р.н.

Для дослідників історії м. Біла Церква в архівних документах презентовано значний фактичний матеріал про стан медицини на окупованої території – в місті функціонувала одна хірургічна лікарня на 100 місць, одна терапевтична та інфекційна лікарня на 100 місць, один госпіталь для військовополонених на 300 місць, 2 медичні та 13 фельдшерські амбулаторій.

З цифровими копіями документів можна ознайомитися на сайті Державного архіву Київської області в рубриці Е-АРХІВ за посиланням:

http://opisi.dako.gov.ua/web/index.php?r=opisi/firstpage&nametable=radfirstpage&fondtext=1917%20-%201991&cfk=true