Напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів отримають допомогу від держави

Напередодні травневих свят понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну разову грошову допомогу до 5 травня. Про це заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу за результатами засідання Уряду.

У 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 до 4120 гривень залежно від категорії.

Ветерани війни I групи інвалідності отримають 4 120 гривень, II групи – 3 640 гривень, ІII групи – 3 160 гривень, учасники бойових дій – 1 390 гривень, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 120 гривень.

Членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, буде виплачено по 900 гривень.

Довідково

Розмір виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 112 „Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань”. Виплата здійснюється щороку до 5-го травня. Особи, які не отримають разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.

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