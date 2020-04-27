Важливо

Куди звертатися, якщо не отримали обіцяну пенсіонерам 1000 грн

  • Четвер, квіт. 30 2020
  • Автор 
Куди звертатися, якщо не отримали обіцяну пенсіонерам 1000 грн

23 квітня Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області спрямувало на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам міста Білої Церкви та Білоцерківського району понад 64 мільйони гривень.

39 934 пенсіонерам, які отримують пенсії на рахунки у банках, одноразову допомогу  зараховано 24 квітня.

20 065 пенсіонерам, які отримують пенсії через пошту, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги в зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав належні кошти.

У разі виникнення питань у пенсіонерів Київської області, зокрема, щодо права на виплату 1000 гривень, просимо звертатися до Пенсійного фонду дистанційно:

1. Через вебпортал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua

2. Надсилати електронні звернення через інформаційну сторінку за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/ko/81-elektronne-zvernennya/ або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

3. Телефонувати на номери «гарячих» телефонних ліній сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області:

1 Білоцерківський відділ обслуговування громадян № 1

м. Біла Церква

 

вул. Ярослава Мудрого, 2

 (04563) 5-30-04 Пн.- Пт. 

 

8:00-18:00               
2 Білоцерківський відділ обслуговування громадян № 2

м. Біла Церква

 

бульвар Олександрійський, 106

 (04563) 4-69-62 Пн.- Пт. 

 

8:00- 18:00                    
3 Білоцерківський відділ обслуговування громадян № 3

м. Біла Церква

 

вул. Леваневського, 34

 (04563) 7-05-55 Пн.- Пт. 

 

8:00-18:00 
SocButtons v1.5
Прочитано 23 раз
Опубліковано в Громада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео