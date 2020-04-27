Куди звертатися, якщо не отримали обіцяну пенсіонерам 1000 грн

23 квітня Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області спрямувало на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам міста Білої Церкви та Білоцерківського району понад 64 мільйони гривень.

39 934 пенсіонерам, які отримують пенсії на рахунки у банках, одноразову допомогу зараховано 24 квітня.

20 065 пенсіонерам, які отримують пенсії через пошту, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги в зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав належні кошти.

У разі виникнення питань у пенсіонерів Київської області, зокрема, щодо права на виплату 1000 гривень, просимо звертатися до Пенсійного фонду дистанційно:

1. Через вебпортал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua

2. Надсилати електронні звернення через інформаційну сторінку за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/ko/81-elektronne-zvernennya/ або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

3. Телефонувати на номери «гарячих» телефонних ліній сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області: