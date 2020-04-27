Куди звертатися, якщо не отримали обіцяну пенсіонерам 1000 грн

39 934 пенсіонерам, які отримують пенсії на рахунки у банках, одноразову допомогу зараховано 24 квітня.
20 065 пенсіонерам, які отримують пенсії через пошту, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги в зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року, щоб кожен з пенсіонерів, які мають право на таку виплату, отримав належні кошти.
У разі виникнення питань у пенсіонерів Київської області, зокрема, щодо права на виплату 1000 гривень, просимо звертатися до Пенсійного фонду дистанційно:
1. Через вебпортал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua
2. Надсилати електронні звернення через інформаційну сторінку за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/ko/81-elektronne-zvernennya/ або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
3. Телефонувати на номери «гарячих» телефонних ліній сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області:
|1
|Білоцерківський відділ обслуговування громадян № 1
|
м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого, 2
|(04563) 5-30-04
|Пн.- Пт.
8:00-18:00
|2
|Білоцерківський відділ обслуговування громадян № 2
|
м. Біла Церква
бульвар Олександрійський, 106
|(04563) 4-69-62
|Пн.- Пт.
8:00- 18:00
|3
|Білоцерківський відділ обслуговування громадян № 3
|
м. Біла Церква
вул. Леваневського, 34
|(04563) 7-05-55
|Пн.- Пт.
8:00-18:00