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Графік руку спецрейсів громадського транспорту

  • Понеділок, квіт. 27 2020
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Графік руку спецрейсів громадського транспорту

Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 08 квітня 2020 року № 16, продовжено схему  руху спецрейсу маршрута №18, а саме: від Залізничного вокзалу по вул.Олеся Гончара, бул.Олександрійський, вул.Турчанінова, ПТУ-13, Лісгосп.

СПЕЦРЕЙСИ громадського транспорту:

 с/м

Найменування  Спецрейсу (маршруту)

Перший рейс, останній, інтервали руху

2

СПЕЦРЕЙС – продовжено до кінцевої зупинки а/м №17 «Хімбуд»

вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)–

зал. станція « Роток»

вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)

з 06:00 год. по - 20:00 год.  інтервал – 20-25 хв.

зал. станція « Роток»

з 06:32 год. по - 20:00 год.  інтервал – 20-25 хв.

3

Схема руху без змін

Житловий масив Заріччя

(вул. Лісова)- автомагістраль

Київ-Одеса

Житловий масив Заріччя

(вул. Лісова)

05:50;06:50;07:50; 17:10; 18:10 год.

автомагістраль Київ-Одеса

06:20; 07:20; 08:20; 17:40; 18:40год.

4

Схема руху без змін

Житловий масив Таращанський

(фабрика «Модерн») -пл.Перемоги

Житловий масив Таращанський

(фабрика «Модерн»)

з 06.00 год. по – 10.00 год. інтервал  - 15 хв.

з 10.00 год. по – 16.00 год. інтервал  - 20 хв.

з 16.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 15 хв.

Вихідні дні:

з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 30 хв.

пл.Перемоги

з 06.30 год. по – 10.30 год. інтервал  - 15 хв.

з 10.30 год. по – 16.30 год. інтервал  - 20 хв.

з 16.30 год. по – 20.30 год. інтервал  - 15 хв.

Вихідні дні:

з 06.30 год. по – 20.30 год. інтервал  - 30 хв.

СПЕЦРЕЙС –продовжено схему від вул.2-а Піщана до вул.Лісова

Житловий масив Заріччя

(вул.Лісова) -Урочище Товста

Житловий масивЗаріччя

(вул.Лісова)

з 07.00 год. по – 17.30 год. інтервал  - 30 хв.

Вихідні дні:

з 07.00 год. по – 17.30 год. інтервал  - 30 хв.

Урочище Товста

з 07.30 год. по – 17.30 год. інтервал  - 30 хв.

Вихідні дні:

з 07.30 год. по – 17.30 год. інтервал  - 30 хв.

7

СПЕЦРЕЙС –схему скорочено до Залізничного вокзалу

4-й мікрорайон - Залізничний вокзал

4-й мікрорайон

з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 20 хв.

Залізничний вокзал

з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 20 хв.

8

СПЕЦРЕЙС – схему продовжено від Залізничного вокзалу по вул.І. Мазепи.

вул.Івана Кожедуба  – вул.Івана Мазепи

вул.Івана Кожедуба 

з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 30 хв.

вул.Івана Мазепи

з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 30 хв.

11

Схема руху без змін

Старокиївське кладовище – Житловий масив   Таращанський

Старокиївське кладовище

з 06.00 год. по – 09.00 год. інтервал  - 20 хв.

з 09.00 год. по – 17.00 год. інтервал  - 30 хв.

з 17.00 год. по – 19.00 год. інтервал  - 20 хв.

Вихідні дні:

з 06.00 год. по – 19.00 год. інтервал  - 30 хв.

Житловий масив   Таращанський

з 05.40 год. по – 09.00 год. інтервал  - 20 хв.

з 09.00 год. по – 17.00 год. інтервал  - 30 хв.

з 17.00 год. по – 19.00 год. інтервал  - 20 хв.

Вихідні дні:

з 06.00 год. по – 19.00 год. інтервал  - 30 хв.

14

СПЕЦРЕЙС- від вул. Лісова до пл.Соборної

Житловий масив Заріччя (вул. Лісова)– пл.Соборна

Житловий масив Заріччя

(вул. Лісова)

з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 15 хв.

з 19:00 год. по – 20.00 год. інтервал – 30 хв.

пл.Соборної

з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 15 хв.

з 19:00 год. по – 20.00 год. інтервал – 30 хв.

17

СПЕЦРЕЙС-від вул. Івана Кожедуба   (Хімбуд ) до Міської лікарні №1 (вул.Я.Мудрого)

вул. Івана Кожедуба   (Хімбуд ) –

вул. Ярослава Мудрого (Лікарня №1)

вул. Івана Кожедуба   (Хімбуд )

з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 20 хв.

вул. Ярослава Мудрого

(Лікарня №1)

з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 20 хв.

18

СПЕЦРЕЙС – продовжено від Залізничного вокзалу до Лісгоспу

вул.  Івана Кожедуба  (Хімбуд) –

Залізничний вокзал - вул. Січневого прориву (Лісгосп)

вул.  Івана Кожедуба  (Хімбуд)

з 06:53 год. по - 18:40 год. – інтервал – 20-25 хв.

вул. Січневого прориву (Лісгосп)

з 06:00 год. по - 18:00 год. – інтервал – 20-25 хв.

19

 19А

Схема руху без змін

Сфера Авто» (вул.  Сухоярська)  – залізнична станція «Роток»

Сфера Авто» (вул.  Сухоярська)

з 05.30 год. по – 09.00 год. інтервал  - 15 хв.

з 09.00 год. по  – 16.00 год. інтервал  - 30 хв.

з 16.00 год. по  – 20.00 год. інтервал  - 15 хв.

Вихідні дні:

з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 30 хв.

залізнична станція «Роток»

з 06.00 год. по – 09.00 год. інтервал  - 15 хв.

з 09.00 год. по – 16.00 год. інтервал  - 30 хв.

з 16.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 15 хв.

Вихідні дні:

з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 30 хв.

21

СПЕЦРЕЙС від Томилівської до вул.Карбишева

вул. Томилівська- вул.Карбишева

вул. Томилівська

з 06.20 год. по – 09.00 год. інтервал  - 20 хв.

з 09.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 30 хв.

вул. Карбишева

з 06.20 год. по – 09.00 год. інтервал  - 20 хв.

з 09.00 год. по – 20.00 год. інтервал  - 30 хв.

22

СПЕЦРЕЙС

 з Гайка до пл.Соборна (Епіцентр)

Гайок – пл.Соборна  (Епіцентр)

Гайок – пл.Соборна

з 05.25 по 7.00 год.,

з 8.30 по 16.30 год.,

з 18.00 по 21.30 год 

інтервал-10 хв.

Гайок – Епіцентр

з 07.00 по 08.30 год,

з 16.30 по 18.00 год.

інтервал  - 10 хв.

пл. Соборна - Гайок

з 05.25 по 7.00 год.,

з 8.30 по 16.30 год.,

з 18.00 по 21.30 год 

інтервал-10 хв.

Епіцентр- Гайок

з 07.00 по 08.30 год,

з 16.30 по 18.00 год.

інтервал  - 10 хв.
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Опубліковано в Громада
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