Графік руку спецрейсів громадського транспорту

СПЕЦРЕЙСИ громадського транспорту:
|
№
с/м
|
Найменування Спецрейсу (маршруту)
|
Перший рейс, останній, інтервали руху
|
2
|
СПЕЦРЕЙС – продовжено до кінцевої зупинки а/м №17 «Хімбуд»
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)–
зал. станція « Роток»
|
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)
з 06:00 год. по - 20:00 год. інтервал – 20-25 хв.
|
зал. станція « Роток»
з 06:32 год. по - 20:00 год. інтервал – 20-25 хв.
|
3
|
Схема руху без змін
Житловий масив Заріччя
(вул. Лісова)- автомагістраль
Київ-Одеса
|
Житловий масив Заріччя
(вул. Лісова)
05:50;06:50;07:50; 17:10; 18:10 год.
|
автомагістраль Київ-Одеса
06:20; 07:20; 08:20; 17:40; 18:40год.
|
4
|
Схема руху без змін
Житловий масив Таращанський
(фабрика «Модерн») -пл.Перемоги
|
Житловий масив Таращанський
(фабрика «Модерн»)
з 06.00 год. по – 10.00 год. інтервал - 15 хв.
з 10.00 год. по – 16.00 год. інтервал - 20 хв.
з 16.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 15 хв.
Вихідні дні:
з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 30 хв.
|
пл.Перемоги
з 06.30 год. по – 10.30 год. інтервал - 15 хв.
з 10.30 год. по – 16.30 год. інтервал - 20 хв.
з 16.30 год. по – 20.30 год. інтервал - 15 хв.
Вихідні дні:
з 06.30 год. по – 20.30 год. інтервал - 30 хв.
|
6А
|
СПЕЦРЕЙС –продовжено схему від вул.2-а Піщана до вул.Лісова
Житловий масив Заріччя
(вул.Лісова) -Урочище Товста
|
Житловий масивЗаріччя
(вул.Лісова)
з 07.00 год. по – 17.30 год. інтервал - 30 хв.
Вихідні дні:
з 07.00 год. по – 17.30 год. інтервал - 30 хв.
|
Урочище Товста
з 07.30 год. по – 17.30 год. інтервал - 30 хв.
Вихідні дні:
з 07.30 год. по – 17.30 год. інтервал - 30 хв.
|
7
|
СПЕЦРЕЙС –схему скорочено до Залізничного вокзалу
4-й мікрорайон - Залізничний вокзал
|
4-й мікрорайон
з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 20 хв.
|
Залізничний вокзал
з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 20 хв.
|
8
|
СПЕЦРЕЙС – схему продовжено від Залізничного вокзалу по вул.І. Мазепи.
вул.Івана Кожедуба – вул.Івана Мазепи
|
вул.Івана Кожедуба
з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 30 хв.
|
вул.Івана Мазепи
з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 30 хв.
|
11
|
Схема руху без змін
Старокиївське кладовище – Житловий масив Таращанський
|
Старокиївське кладовище
з 06.00 год. по – 09.00 год. інтервал - 20 хв.
з 09.00 год. по – 17.00 год. інтервал - 30 хв.
з 17.00 год. по – 19.00 год. інтервал - 20 хв.
Вихідні дні:
з 06.00 год. по – 19.00 год. інтервал - 30 хв.
|
Житловий масив Таращанський
з 05.40 год. по – 09.00 год. інтервал - 20 хв.
з 09.00 год. по – 17.00 год. інтервал - 30 хв.
з 17.00 год. по – 19.00 год. інтервал - 20 хв.
Вихідні дні:
з 06.00 год. по – 19.00 год. інтервал - 30 хв.
|
14
|
СПЕЦРЕЙС- від вул. Лісова до пл.Соборної
Житловий масив Заріччя (вул. Лісова)– пл.Соборна
|
Житловий масив Заріччя
(вул. Лісова)
з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 15 хв.
з 19:00 год. по – 20.00 год. інтервал – 30 хв.
|
пл.Соборної
з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 15 хв.
з 19:00 год. по – 20.00 год. інтервал – 30 хв.
|
17
|
СПЕЦРЕЙС-від вул. Івана Кожедуба (Хімбуд ) до Міської лікарні №1 (вул.Я.Мудрого)
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд ) –
вул. Ярослава Мудрого (Лікарня №1)
|
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд )
з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 20 хв.
|
вул. Ярослава Мудрого
(Лікарня №1)
з 06:00 год. по – 19:00 год. інтервал – 20 хв.
|
18
|
СПЕЦРЕЙС – продовжено від Залізничного вокзалу до Лісгоспу
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) –
Залізничний вокзал - вул. Січневого прориву (Лісгосп)
|
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)
з 06:53 год. по - 18:40 год. – інтервал – 20-25 хв.
|
вул. Січневого прориву (Лісгосп)
з 06:00 год. по - 18:00 год. – інтервал – 20-25 хв.
|
19
19А
|
Схема руху без змін
Сфера Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток»
|
Сфера Авто» (вул. Сухоярська)
з 05.30 год. по – 09.00 год. інтервал - 15 хв.
з 09.00 год. по – 16.00 год. інтервал - 30 хв.
з 16.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 15 хв.
Вихідні дні:
з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 30 хв.
|
залізнична станція «Роток»
з 06.00 год. по – 09.00 год. інтервал - 15 хв.
з 09.00 год. по – 16.00 год. інтервал - 30 хв.
з 16.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 15 хв.
Вихідні дні:
з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 30 хв.
|
21
|
СПЕЦРЕЙС від Томилівської до вул.Карбишева
вул. Томилівська- вул.Карбишева
|
вул. Томилівська
з 06.20 год. по – 09.00 год. інтервал - 20 хв.
з 09.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 30 хв.
|
вул. Карбишева
з 06.20 год. по – 09.00 год. інтервал - 20 хв.
з 09.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 30 хв.
|
22
|
СПЕЦРЕЙС
з Гайка до пл.Соборна (Епіцентр)
Гайок – пл.Соборна (Епіцентр)
|
Гайок – пл.Соборна
з 05.25 по 7.00 год.,
з 8.30 по 16.30 год.,
з 18.00 по 21.30 год
інтервал-10 хв.
Гайок – Епіцентр
з 07.00 по 08.30 год,
з 16.30 по 18.00 год.
інтервал - 10 хв.
|
пл. Соборна - Гайок
з 05.25 по 7.00 год.,
з 8.30 по 16.30 год.,
з 18.00 по 21.30 год
інтервал-10 хв.
Епіцентр- Гайок
з 07.00 по 08.30 год,
з 16.30 по 18.00 год.
інтервал - 10 хв.