Графік руку спецрейсів громадського транспорту

4

Схема руху без змін Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») -пл.Перемоги

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») з 06.00 год. по – 10.00 год. інтервал - 15 хв. з 10.00 год. по – 16.00 год. інтервал - 20 хв. з 16.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 15 хв. Вихідні дні: з 06.00 год. по – 20.00 год. інтервал - 30 хв.