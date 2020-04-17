Пенсії зростуть з 1 травня

Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 роц - 1 травня. Перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.
У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня місяця 2020 року в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта».
Білоцерківське об’єднане управління
ПФУ Київської області