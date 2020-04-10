На період карантину виплата пенсій по інвалідності не припиняється

Зокрема, згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» від 02.04.2020, врегульовано питання продовження виплати на період карантину пенсій особам, в яких на цей час припадає перекомісія МСЕК.
Після закінчення терміну дії карантину, або обмежувальних заходів, Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області здійснить перерахунок розміру виплаченої пенсії на підставі результатів переогляду медико-соціальної експертизи.