На період карантину виплата пенсій по інвалідності не припиняється

На період карантину виплата пенсій по інвалідності, призначених відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ.

Зокрема, згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» від 02.04.2020, врегульовано питання продовження виплати на період карантину пенсій особам, в яких на цей час припадає перекомісія МСЕК.

Після закінчення терміну дії карантину, або обмежувальних заходів, Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області здійснить перерахунок розміру виплаченої пенсії на підставі результатів переогляду медико-соціальної експертизи.

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