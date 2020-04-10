Як замовити паску Укрпоштою

Скоро настануть святкові Великодні дні в умовах карантину. Вперше за багато років у багатьох поруч не буде рідних, які привезуть великодній кошик, і не працює транспорт, щоб легко без ризику для здоров'я можна було купити його собі самому.

Укрпошта пропонує, не ризикуючи здоров’ям, замовити паску додому та доставить їх безкоштовно. Деталі щодо вартості паски – на сайті Мінінфраструктури.

На звернення Міністра інфраструктури Владислава Криклія Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква допоможуть в освяченні пасок, щоб дати можливість особливо людям в групі ризику, все-таки залишитися вдома на Великдень.

Вже з понеділка наступного тижня освячені пасочки вирушать до найбільш віддалених куточків України.

Замовити безкоштовну доставку великоднього хліба можна на сайті Укрпошти або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно. А листоноші чи кур'єри приноситимуть паски додому з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення та населеного пункту.