Графік прийому та реєстрації безробітних у центрі зайнятості

Громадяни, які бажають зареєструватися як безробітні, мають підготувати пакет документів (копії), передбачених Порядком реєстрації, переєстрації безробітніх та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України№792 від 19.09.2018 та подати до базового центру зайнятості/ філії через скриньку або засобами електронного зв’язку:
- Паспорт громадянина України;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- Трудова книжка (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);
- Документ про освіту;
- Військовий квиток; посвідчення УБД (за наявності);
- Особи з інвалідністю – також копію довідки МСЕК з рекомендаціями про працю та індивідуальної програми реабілітації.
Також подаються заяви про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю встановленої форми.
Прийом документів від клієнтів, у тому числі для фіксації наміру клієнта бути зареєстрованим як безробітним, здійснюється засобами електронного зв’язку, або через скриньки для прийому кореспонденції, що розміщені у центрі зайнятості. Опрацювання документів проходить щоденно, за результатами з клієнтом зв’язується фахівець центру зайнятості.
Якщо особа зареєстрована як безробітна:
- Кар’єрний радник комунікує засобами телефонного чи електронного зв’язку відповідно до наданих контактів при реєстрації на період карантину віддaється перевага взаємодії з кар’єрним радником без відвідування центру зайнятості, тобто у дистанційному режимі (телефоном чи через електронну пошту);
- Відвідування центру зайнятості, яке було призначено до запровадження карантину, переноситься на іншу дату. Кар’єрні радники будуть зв’язуватися стосовно призначення відвідування центру зайнятості.
Для отримання інформації про обслуговування в Білоцерківському міськрайонному центрі зайнятості в період карантину та отримання консультацій Ви можете звернутись до чергового фахівця Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості за телефоном: (04563) 5-24-09. Електронна адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.