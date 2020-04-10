Графік прийому та реєстрації безробітних у центрі зайнятості

Інформуємо, що базові центри зайнятості та філії Київського обласного центру зайнятості тимчасово, на період карантину, обмежують особистий прийом громадян, в приміщеннях Київської обласної служби зайнятості встановлено тимчасовий порядок обслуговування клієнтів.

Громадяни, які бажають зареєструватися як безробітні, мають підготувати пакет документів (копії), передбачених Порядком реєстрації, переєстрації безробітніх та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України№792 від 19.09.2018 та подати до базового центру зайнятості/ філії через скриньку або засобами електронного зв’язку:

- Паспорт громадянина України;

- Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- Трудова книжка (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);

- Документ про освіту;

- Військовий квиток; посвідчення УБД (за наявності);

- Особи з інвалідністю – також копію довідки МСЕК з рекомендаціями про працю та індивідуальної програми реабілітації.

Також подаються заяви про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю встановленої форми.

Прийом документів від клієнтів, у тому числі для фіксації наміру клієнта бути зареєстрованим як безробітним, здійснюється засобами електронного зв’язку, або через скриньки для прийому кореспонденції, що розміщені у центрі зайнятості. Опрацювання документів проходить щоденно, за результатами з клієнтом зв’язується фахівець центру зайнятості.

Якщо особа зареєстрована як безробітна:

- Кар’єрний радник комунікує засобами телефонного чи електронного зв’язку відповідно до наданих контактів при реєстрації на період карантину віддaється перевага взаємодії з кар’єрним радником без відвідування центру зайнятості, тобто у дистанційному режимі (телефоном чи через електронну пошту);

- Відвідування центру зайнятості, яке було призначено до запровадження карантину, переноситься на іншу дату. Кар’єрні радники будуть зв’язуватися стосовно призначення відвідування центру зайнятості.

Для отримання інформації про обслуговування в Білоцерківському міськрайонному центрі зайнятості в період карантину та отримання консультацій Ви можете звернутись до чергового фахівця Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості за телефоном: (04563) 5-24-09. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.