Старшим за 60 років людям рекомендовано бути вдома

«В Україні у людей старших за 60 років, на жаль, у більшості є хронічні захворювання, які у разі коронавірусного захворювання часто призводять до несумісних з життям станів. Саме тому було прийнято рішення зобов’язати осіб старшого віку за межі свого житлового будинку/квартири не виходити, щоб унеможливити ризик інфікування», - сказав Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко озвучив алгоритм тестування щодо захворювання на COVID-19. При наявності симптомів, характерних для коронавірусу, необхідно зателефонувати до свого сімейного лікаря, який встановить діагноз та направить мобільну бригаду для забору зразків для діагностування. Ті, хто не підписав декларацію із сімейним лікарем, а у разі підозри з наявними симптомами щодо коронавірусу, повинні зателефонувати на номер швидкої медичної допомоги «103», диспетчер якої спрямує та викличе мобільну бригаду. Після встановленого діагностування лікар прийме рішення: чи хворий продовжує лікуватися вдома під медичним спостереженням лікуючого лікаря чи відправляється на госпіталізацію до стаціонару.

Водночас уряд надав роз'яснення щодо цієї норми постанови:

Люди за 60 років відносяться до групи підвищеного ризику, відтак - потребують самоізоляції.По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.

Якщо вони не маютьблизьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?

Люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.

Окрім того, Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.