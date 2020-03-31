Новація у призначенні субсидій в умовах карантину

Громадянам, які були звільнені з роботи в період обмежувальних заходів, буде призначена житлова субсидія. Таке рішення прийнято 25 березня на засіданні Кабінету Міністрів. Для цього потрібно зареєструвався в службі зайнятості як безробітні. Субсидії надаватимуться на підставі відповідних заяв та інформації центрів зайнятості щодо їх перебування на обліку. При цьому для розрахунку житлової субсидії враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої заробітної плати.

У середньому збільшення субсидій для українських родин складатиме орієнтовно 300 грн.

Заборонено на період обмежувальних заходів припинення надання житлових субсидій.

Призначатимуть житлову субсидію на наступний період усім домогосподарствам, які отримували її в опалювальному періоді 2019-2020 років, без відповідних звернень громадян.

На період обмежувальних заходів розрахунок житлових субсидій проводитиметься з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів у зв'язку зі збільшенням вимушеним перебуванням дома і збільшенням споживання електроенергії, природним газом, гарячою водою тощо.

Базовий відсоток плати за комунальні послуги прийнято не збільшувати з 1 травня (нагадаємо, планувалося з 1 травня збільшити з 15% до 20%).